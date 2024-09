Virginia Demo reveló el verdadero motivo por el cual se escapó de la alfombra  azul en los Premios Martín Fierro

Luego de mostrar su look de vestido largo y rojo, se mostró en la blue carpet con un outfit completamente diferente. Después de algunas preguntas, Sol Pérez se dió cuenta y le consultó: “Virgi, a mí no me engañás... tenías puesto otro vestido”. Y ella, con la sinceridad que la caracteriza, no dudó en contar lo que le pasó y respondió: “Bueno, tuve un temita que nos pasa a las mujeres. Nada, y con la China (Josefina Ansa) me reí, estornudé porque estoy medio con tos y se me escapó un chorrito. Nos puede pasar”. “Sí, pasa, nos pasa a todas. Así es. Nos pasa a todas. No pasa nada, Virgi. Está bien blanquearlo. A disfrutar”, acotó Pérez. En tanto, Demo remató: “Obvio, hay que blanquearlo porque son cosas que suceden”.