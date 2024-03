Virginia fulminó a Furia por una polémica actitud en Gran Hermano: "Lo que hizo fue terrible"

Embed

En una charla con Ariel Ansaldo, Mauro D'Alessio y Darío Martínez, Virginia Demo fue letal con Furia por su actitud con Cata. "Lo que hizo con Alfa, a nivel amistad, fue terrible".

"Cata tenía mucha angustia por la presencia de Alfa. Y es lógico que lo menos que esperas es que tu amiga cierre la boca, si es fan del otro. Furia cada dos segundos estaba alabando a Alfa", agregó.

Finalmente, Virginia señaló un situación que deja muy mal a Furia. "Alfa le dijo 'Petera' a Cata y ella se cag... de risa. Y yo creo que lo sacaron por eso, lo terminan sacando a Alfa", cerró.

Virginia se cansó y estalló contra Rosina y Martín Ku en Gran Hermano: "Me superaron"

Luego de su angustia tras quedar formada la placa definitiva de nominados, Virginia Demo pasó una noche complicada en la casa de Gran Hermano (Telefe) y apuntó contra Rosina, Martín Ku y Nicolás.

Lo cierto es que al momento en que la mayoría de los participantes fueron a dormir, Rosina se quedó en la cocina con Damián y estuvieron cantando durante la noche. “Te podes cagar un poquito menos en los pelotudos que estamos tratando de dormir”, les gritó Virginia.

Sin embargo, en otro momento, la uruguaya también estuvo charlando charlando en un volumen alto con el Chino y Nicolás e incluso fue a molestar a la platense llevándole panqueques a altas horas de la madrugada.



Así las cosas, la comediante no pudo aguantar más la bronca y se descargó de forma contundente en una charla con Darío y Joel.

“Dos meses y una semana sin quejarme nunca de que se acuesten tarde, que hablen, griten y que Rosina golpee la puerta. Pero ayer, sin ir más lejos, antes de todo, le dije a Rosina no me abras la puerta de par en par porque me da la luz, tres veces más lo hizo, literal”, expresó.

Y siguió: “Después a los gritos pelados por acá a las cinco de la mañana. El Chino, Nico, todos que agarraron para hablar la entrada al baño, están pegados a la habitación y hablando a los gritos. El Chino gritó como un hijo de p…".

“Estuve aguantando, aguantando, tres horas acostada al pedo porque no dormí un choto, además de la calentura. Y en un momento, me hincharon las pelotas, nunca dije nada, les hago chistes, pero ayer me superaron todos los que estaban pelotudeando”, cerró mientras sus compañeros le daban la razón.