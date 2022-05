Viviana Canosa echó del programa a Jorge Yoma: "¡Basta con esta dirigencia que nos está haciendo mier..!"

En un momento, la conductora de Viviana con vos interrumpió la charla y le pidió al dirigente que se retire del estudio: "Me está latiendo el corazón más de la cuenta. Con todo respeto Jorge, quiero que te vayas del programa", le indicó.

Y fundamentó su pedido: "Puedo escuchar toda la noche lo que vos decís pero estás justificando a un presidente como Alberto Fernández que es un cínico, un siniestro, no me importa que a vos te moleste que nosotros le pongamos calificativos, solo pienso en la gente que en estos dos años de pandemia y cuarentena lo pasó pésimo".

"Hay gente que perdió sus vidas, hay gente que se siente estafada, los chicos sin educación, los pibes fuman paco, le pagan poco a los maestros. Te agradezco de todo corazón pero no voy a permitir por mi publico y el pueblo que le sigamos faltando el respeto a la gente. Con todo respeto, no quiero que esto se torne algo violento y que la pasamos mal ninguno de nosotros", profundizó Viviana Canosa, tras comparar a Alberto Fernández con Cristina Kirchner.

Qué dijo Viviana Canosa tras la salida de Jorge Yoma del programa

Luego de que se retiró Jorge Yoma del estudio, Viviana Canosa se refirió a lo que pasó instantes antes: "Lamento profundamente lo que tuve que hacer pero yo laburo para ustedes, no para los políticos. El honor no tiene precio no se puede escuchar tantas estupideces y con tanta impunidad. Son impunes".

"¡Yo esta Argentina no la soporto más! No soporto más a los Yoma de la vida, a los Alberto Fernández, a las Cristina Fernández de Kirchner, no se puede más con esta lacra, con esta gente, que son ricos y el pueblo es pobre. ¡Basta con esta dirigencia que nos está haciendo mierda la vida! Son autoritarios, son tiranos, ¿de qué carajo me están hablando?", cerró enérgica.