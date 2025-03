Wanda Nara confirmó quién fue el destinatario de sus fotos en topless y mostró las pruebas

Lo cierto es que luego de circular fuertes versiones de que aquellas postales no eran precisamente para el referente de la cumbia 420, según confió Yanina Latorre, los hechos demostraron que efectivamente estuvieron distanciados al menos hasta este fin de semana que viajaron juntos a Paraguay para cantar juntos.

Wanda Nara y Lgante.jpg

Así, cuando parecía ya olvidado el tema de los fotos en lolas de la mayor de las Nara, fue precisamente ella quien reflotó el tema en una serie de historias virtuales en las que hizo varias aclaraciones. Y entre ellas, el destinatario de sus sensuales selfies.

“Las fotos eran para un chico que tengo agendado así, que creo que conocen”, escribió sin prurito alguno sobre la captura de una conversación vía WhatsApp con L-Gante donde puede verse que debajo de una foto suya en la cama, le envió otra en modo "bombita" a lo que él le respondió "qué atrevida", dejando así en claro que las fotos en cuestión eran para el músico.

Chat Wanda Nara y Lgante con foto lolas.jpg

Wanda Nara salió al cruce de la versiones de infidelidad a Mauro Icardi con un jugador de la Selección

Luego de mostrarse nuevamente junto a L-Gante en la presentación conjunta que hicieron en Paraguay, en las últimas horas del feriado de este lunes 24 de marzo Wanda Nara reapareció en sus redes sociales disparando contra todos y haciendo varias aclaraciones, entre ellas su supuesta infidelidad a Mauro Icardi con el futbolista Federico Fazio.

Lo cierto es que además de aclarar sus proyectos con Telefe, cómo está su relación con L-Gante y la teórica emboscada que le habría tendido a su exmarido la noche del escándalo en el Chateau, Nara habló por primera vez sobre Federico Fazio, el jugador de la Selección que Icardi habría presentado como la tercera persona con la que Wanda le habría sido infiel, además de Keita Baldé y Elián Valenzuela.

"Con respecto a la supuesta infidelidad con el jugador Fasio, no lo conozco y es falso", aclaró desde sus Instagram Stories donde hasta escribió el apellido del hombre en cuestión con un pequeño error ortográfico, dado que se escribe con z y no con s.

IG Wanda Nara sobre Fazio.jpg

En tanto, en un siguiente posteo Wanda Nara hizo saber que ya puso en aviso a su abogado italiano sobre estas versiones y sus intenciones de llegar a Tribunales.

"Non conosco questa persona mai ho visto. Adesso li vedo il viso per la prima volta. Questo subito lo voglio denunciare", pudo leerse en la captura del chat de su conversación con el letrado italiano, que traducido al español significa: "No conozco a esta persona ni la he visto. Ahora veo su cara por primera vez. Quiero denunciar esto inmediatamente".