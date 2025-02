Wanda Nara respondió contundente ante la restitución de sus hijas a Mauro Icardi: "Si quiere verlas..."

Mientras en el programa daban la información, la periodista Paula Varela se comunicó con Wanda y leyó en vivo la palabra de ella acerca de dicha resolución judicial.

En principio, Wanda aseguró que desconocía la decisión de la Justicia y le solicitó a la panelista los documentos que reflejaban la orden que se devuelva a las niñas con Mauro Icardi.

Minutos después, luego de comprobar la veracidad de la información, la mediática se expresó nuevamente y afirmó: "Si él quiere verlas será en mi casa con asistente terapéutico, las nenas no quieren ir”.

mauro icardi wanda nara.jpg

La sufrida reacción de Wanda Nara al conocer el grave episodio de su hijo con Mauro Icardi

En el programa de Ángel de Brito, LAM (América), dieron la noticia de una denuncia penal contra Mauro Icardi luego de que uno de los hijos de Wanda Nara y Maxi López declarase en el colegio que el papá de sus hermanas tuvo episodios de violencia con él.

"Ha utilizado para con él en el pasado castigo físicos 'él me pegaba en la cabeza como castigo' para marcarle su mal comportamiento. Agrega que a veces él ha utilizado palabras hirientes para referirse a ellos", indica el informe realizado por el colegio de Vicente López.

Ante esta preocupante situación, este miércoles el periodista Guido Záffora se comunicó con Wanda y dio detalles en DDM (América) acerca de la reacción que tuvo cuando le llegó la noticia.

“Lo que me contaron tanto Wanda como Payarola es la cronología de cómo sucede esto. Ellos se enteran el día viernes, el colegio los reúne vía Zoom, tanto a Maxi como a Wanda. Una reunión que ya estaba pautada porque el colegio viene haciendo este informe hace 15 días”, comenzó diciendo.

Luego aclaró: “Lo que me dice Wanda es que es habitual del colegio porque siempre hacen informes y están al tanto de lo que les pasa a los chicos".

Sin embargo, acerca de la reacción de la conductora, explicó: “Wanda no lo sabía, y dice 'me descompensé, la pasé muy mal'. Y me cuenta la reacción de Maxi, que fue enojo absoluto. No denuncia ella todavía, denuncia el colegio”.

“Lo que está esperando Payarola es que Wanda vuelva, la semana próxima, para presentarse a la Justicia. Esto va a ser en Vicente López”, finalizó el periodista ya que la mediática se encuentra aun en Turquía.