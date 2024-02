Wanda Nara reveló el motivo que genera mayor discordia en su relación con Mauro Icardi

“Ahí soy re feminista, la mujer tiene que trabajar y tiene que hacer algo. No digo que sea si o si famosa, hay mil cosas, pero se tiene que realizar como mujer para no depender de un hombre y poder tener la posibilidad de decir un besito, me voy”, sentenció.

Y luego confesó: “Mi gran pelea con Mauro es porque yo trabajo, claramente. A él le encantaría que yo no trabaje, le parece como que es innecesario”.

“A veces me ve levantarme temprano y me dice '¿qué necesidad?'. Me hace comentarios que me rompen las pelotas. Si me peleo por algo es por el comentario de 'que ganas'", completó.

Wanda Nara reveló su secreto clave para poder viajar a todos lados en el menor tiempo posible

Wanda Nara tiene una agenda muy apretada y sus compromisos tienen lugar en distintos lugares del mundo. Es por eso, que la misma pasa gran parte de su vida en un avión y reveló algunas claves para ahorrar tiempo.

En sus historias de Instagram la conductora mostró que estaba viajando por trabajo y tras recibir consultas decidió revelar su secreto mejor guardado.

Wanda Nara avion

Lo cierto es que actualmente está instalada en Estambul con sus hijos y Mauro Icardi, pero también tiene al resto de su familia en Argentina y además trabaja por distintos países entre ellos, uno de los principales, Italia.

"Para los que me preguntan si no me canso de viajar. La respuesta es que estoy muy organizada. Tengo cosas en cada lugar que voy, como viajo mucho para hacerlo más dinámico viajo sin valija y nunca embarco nada", explicó.

Además, en la foto que utilizó para dar el consejo a sus fanáticos, mostró una pequeña cartera y como prueba de sus palabras destacó: "Mi equipaje este viaje es esta bolsa".