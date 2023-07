Wanda Nara rompió el silencio acerca de los rumores de su tratamiento médico

"No me voy a hacer tratamiento a ningún país. Me voy para acompañar a Mauro", sentenció la mediática y en otra historia aseguró que su próximo destino es Estambul, donde se encuentra el club al que Mauro deberá regresar para continuar con su contrato futbolístico.

Wanda Nara preguntas de Instagram

Sin embargo, esto no fue todo. En otra pregunta, Wanda afirmó que en cuanto a su salud, estaba muy bien, y finalmente decidió hacer un descargo luego de que un usuario le escriba: "Dijeron tantas cosas tuyas que no se cual es verdad! Solo espero que estés bien".

En ese sentido, ante dicha afirmación, soltó: "La verdad es que estoy bien. Y si, muchas mentiras se dijeron. Hablan y aseguran cosas que no son verdad sin medir que están hablando de la vida de otro".

Wanda Nara

Maxi López se enojó fuerte con Wanda Nara: el particular motivo

Luego del viaje de Maxi López a la Argentina para acompañar a Wanda Nara y sus hijos en su delicado momento de salud, en Socios del espectáculo revelaron que se produjo una fuerte interna entre Wanda y Maxi luego de que la empresaria decidiera volver a Turquía para que Mauro Icardi cumpla con sus compromisos laborales en el club Galatasaray.

“Wanda Nara y su familia decidieron volver a Turquía en las próximas horas para seguir allí su tratamiento de salud y porque Mauro Icardi está contratado y tiene que comenzar a jugar”, contó Rodrigo Lussich en el ciclo que se emite por El Trece.

El enojo de Maxi López vendría porque no quiere que sus hijos se vayan de Argentina donde ya se adaptaron muy bien, incluso el mayor Valentino está jugando en las inferiores de River Plate.

Wanda había acompañado a su hijo Constantino, el hermano del medio de los tres hijos que tuvo con Maxi López, a su turno con el dentista. Aunque también mostró que la acompañó el menor Benedicto porque habría sufrido un accidente que lo obliga a llevar muletas para caminar.

“Dentista con Coki. Y Benchu mi bomber que estará unos días sin jugar”, manifestó la modelo. En cuanto al accidente de Benedicto, Wanda no dio detalles de lo sucedido. Aunque generó preocupación entre sus seguidores debido a la gravedad del accidente que habría sufrido el adolescente, que tiene un yeso que le cubre desde la rodilla hasta el pie y camina con muletas.