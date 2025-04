Wanda Nara se sinceró con Maxi López y reveló un detalle íntimo sobre su vínculo en una fecha especial

Y es que a través de sus redes sociales, la conductora usó sus historias para dejarle un emotivo mensaje y remarcó que fue él quien la acompañó en momentos muy difíciles de su vida.

“Gracias por estar cuando más te necesite. Feliz cumpleaños Max”, escribió la mamá de sus tres hijos junto a una postal donde también aparecía la actual esposa de Maxi, Daniela Christiansson, y su hija Elle.

Por otro lado, la elección de esa imagen para el saludo también en claro la buena relación que mantiene Wanda con la actual pareja del ex futbolista.

Wanda Nara saludo a Maxi López

Maxi López confirmó la denuncia contra Mauro Icardi por presunto maltrato a uno de sus hijos

Una nueva disputa judicial vuelve a tensar la ya frágil relación entre Maxi López y Mauro Icardi. En esta ocasión, el conflicto no gira en torno al régimen de visitas ni a cuestiones económicas, sino a la denuncia presentada por el exfutbolista argentino contra el rosarino por presunto maltrato físico a uno de los hijos que comparte con Wanda Nara. La acusación, formalizada ante la Justicia de San Isidro, se basa en un testimonio proporcionado por una institución educativa a la que asiste el menor involucrado.

Lo cierto es que este miércoles, el periodista Luis Bremer leyó en Desayuno Americano (América TV) pasajes del documento presentado por López. “La Asociación de Escuelas Lincoln, establecimiento educativo donde concurre el menor, le informó al progenitor que el mismo sufrió hechos de violencia en el tiempo en que convivió con el denunciado. El denunciado es Mauro Icardi, quien presenta este documento: Maxi López”, explicó para contextualizar la situación. Así como remarcó que en ese informe, la escuela informó que el menor “ha manifestado estar confundido… escucha conversaciones en la casa, las noticias, y sobre todo, le tiene miedo”.

Todo comenzó en el mes de febrero cuando el colegio realizó una evaluación social del menor, donde éste habló de miedo y preocupación sobre la figura de su padrastro. “Si bien sabe que es buena persona, ha utilizado para con él en el pasado castigos físicos”, afirma el documento que se filtró dos meses atrás. Así como también: “Él me pegaba en la cabeza como castigo para marcarme su mal comportamiento”, habría expresado el hijo de López sobre su relación con Icardi.

Fue en ese mismo momento que Maxi López junto con su ex, Wanda Nara, se unieron para denunciar al segundo exmarido de la rubia. “Me parece gravísimo, me parece que todo tiene un límite y este es el mío”, había dicho por aquellos días en declaraciones a Intrusos confirmando así su denuncia formal contra Icardi.

En tanto, según informaron en el programa de Pamela David el conflicto escaló a tal punto con la participación de la Justicia, que tanto Wanda como Mauro debieron someterse a pericias psicológicas, las cuales "no le dieron bien" a ninguno de los dos.

Asimismo, en otro orden de cosas, recordaron que en las últimas horas Nara no se presentó en el Ministerio Público Tutelar con sus hijas para iniciar la revinculación de las nenas con Mauro, alegando tener agendado un impostergable compromiso familiar: el cumpleaños de su sobrina.