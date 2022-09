Wanda Nara y L-Gante pasaron la noche juntos y hay fotos del encuentro

Wanda y L-Gante se sentaron muy juntitos y se los vio abrazados. La botinera y el artista cenaron y se quedaron allí hasta altas horas de las madrugada. Después de la cita, la investigadora de ¿Quién es la máscara? se retiró primero y, al poco tiempo, el intérprete de "Perrito malvado".

La cuenta Gossipeame publicó en Instagram una foto de ambos en Costanera. El periodista Damián Rojo también compartió una imagen del romántico encuentro.

La fuerte respuesta de Luis Ventura a Wanda Nara, que le hizo un pase de factura al aire

El martes en ¿Quién es la máscara?, Wanda Nara pensó que Luis Ventura podía estar atrás de un personaje y aprovechó la oportunidad para tirarle un palito al periodista de América TV.

"Estoy pensando que podría ser un periodista... ¿Puede ser que desde que me hice conocida hasta ahora me das mal con un caño?", le preguntó la mediática al Pavo Real.

"¿Hasta hecho programas enteros hablando basuras de mí?", siguió Wanda y, sin vueltas, arrojó su palpito. "¡Y lo peor de todo es que hay archivos que demuestran lo que dijo de mí! Yo pienso que ahí está Luis Ventura", cerró.

Luis Ventura le contestó sin rodeos a Wanda Nara

Este miércoles en A la tarde (América TV), Luis Ventura le respondió a Wanda Nara, que le tiró con misiles en ¿Quién es la máscara?, el programa de Natalia Oreiro en Telefe.

"Desde que se hizo híperfamosa, yo perdí conexión con ella. Se ve que, de tanta mudanza, perdió el número de mi celular. Antes me llamaba... hablamos de Maxi López, del programa de radio que tenía, o para preguntarme por Diego Forlán, que era un cortejante de Zaira", manifestó el periodista.

"En algo tiene razón, nunca dejé de tenerle cariño y afecto por un montón de cosas que hizo por la revista que yo representaba", añadió.

Por último, recordó un pedido especial que le hizo la rubia. "Un fotógrafo de revista Paparazzi la había sorprendido en chancletas en un shopping. Me llamó para pedirme que no se publicara esa imagen y me dijo que me iba a dar la primera foto de su hijo primogénito. Cuando el nene nació, me mandó la foto que me prometió, donde casi no se lo veía al chico", concluyó.