Wanda Nara y L-Gante se mostraron muy juntos en la fiesta de Marcelo Tinelli: las fotos

La empresaria llegó a la fiesta luciendo un pantalón cargo, tacos, top y la campera de su nueva línea Wan-Sport, cuyo protagonista de la campaña es nada más y nada menos que L-Gante.

Wanda Nara

Luego Wanda Nara aprovechó el encuentro para tomarse algunas fotografías ante la cámara de PrimiciasYa. Primero se retrató junto a L-Gante y a Marcelo Tinelli.

Además, Tinelli también compartió en sus redes una foto que se sacó solo con Wanda. "Hoy Canta Conmigo Ahora. Mi Gran Hermana @wanda_nara sin máscaras", escribió el conductor y la modelo le le comentó "Te quiero".

Wanda Nara fulminó a una de las participantes de Gran Hermano 2022

El público extrañaba el reality más famoso, ya que desde que comenzó Gran Hermano 2022 (Telefe), las redes explotaron y a cada minuto se suman nuevas controversias sobre los participantes que ingresaron a la casa más famosa del país. Quien se sumó a la polémica es Wanda Nara, que no sólo se encargó de despedir a los participantes, sino que este martes se dirigió directamente a una de las participantes, y la fulminó.

En sus stories de Instagram, la empresaria publicó: "Acaba de entrar Martina a GH diciendo que ¡le da asquito la bisexualidad y que ser gay debería ser analizado'. CÓMO se le puede permitir entrar a la casa a una persona que diga semejantes comentarios homofóbicos".

Y agregó: "Sin embargo, GH es la vida misma. Y lamentablemente y desafortunadamente convivimos a diario con este tipo de comentarios o pensamientos errados. Gracias @telefe por no editar y dejarnos utilizar este tipo de declaraciones horribles para hablar con nuestros hijos. Tapar o editar no significa que en la sociedad no exista la discriminación".

Por último, le envió un claro mensaje a Martina: "Y en cuanto a esta chica es la vida misma que te cruzará con un amigo o un hijo bisexual y entenderás todo de la vida y lo desafortunado del comentario y pensamiento".

wanda nara liquidó a martina.jpg

