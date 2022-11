 Yanina Latorre apuntó contra Diego Brancatelli y lo fulminó en vivo

“Primero, me encanta darles tema para el programa, debo ser muy imp para que me dediquen tanto tiempo”, empezó diciendo Yanina.

“Nunca aseguré que estuvieras en Qatar, dije que tenías que irte vía Uruguay porque sino te iban a repudiar. Es opinión, no lo informé, no lo asevere ¡Cuánta cola de paja! Si yo me voy al Mundial y me ponen en tela de juicio, no contestaría”, dijo.

“Siempre dije que era bueno como panelista de Intratables, no como periodista deportivo. Pienso que lo llevan como kirchnerista, pero es una opinión que tengo. Nunca aseguré, ni estoy mal informada", sostuvo.

Entonces, reflexionó: “A otras personas no se le piden explicaciones, en Twitter le pide explicaciones a él. Todo el mundo desconfía de él. Yo no explicaría cuantas cuotas pagué, porque yo soy honesta. Ahí veo que son gente que se defienden entre ellos”.

Jorge Rial pidió silenciar a Diego Latorre en el Mundial Qatar 2022: la tajante respuesta de Yanina Latorre

Tras cuestionar a Santiago del Moro por su conducción en Gran Hermano 2022, Jorge Rial fue duro ahora con Diego Latorre, quien cubre el Mundial Qatar 2022 para ESPN, y dijo que silenciará la televisión para no escuchar sus comentarios en los partidos.

“Hay que mirar los partidos con el sonido ambiente de la cancha. ¿Total, qué agregan lo que dicen los periodistas? ¿Qué voy a escuchar, a Latorre, para que me diga ‘la pelota se fue por arriba del travesaño’? (…) ¿Para eso estudiaste, Papu? No, yo pongo mute y listo", dijo el conductor desde su programa Argenzuela, C5N.

Tras ver esta noticia y ante la consulta de Ángel de Brito en LAM, América Tv, Yanina Latorre fue contundente en su respuesta al periodista: “Diego es un número uno. Que se quede tranquilo porque en el canal él no relata ni comenta”, comenzó.

“Lo va a escuchar analizar los partidos si pone ESPN, que ponga la TV Pública, que van todos los kirchneristas como él, de C5N. Es gente que por ahí no tienen ningún tipo de talento ni para relatar ni comentar y los ponen ahí, nada más que porque son kirchneristas”, agregó picante la panelista.

Y cuestionó: “Brancatelli va, Ángela Lerena va, el hijo de (Sergio) Massa está insultando a todo el mundo. A Diego, lo que diga Rial le chu… dos hu…, y tres si tuviera. Es muy seguro de sí mismo”.

“Rial hace dos años decía que el único tipo que había escuchado hablar de fútbol era Diego Latorre, hablaba de los comentarios, de las jugadas, de que era un genio”, recordó Yanina Latorre.

Y cerró tajante: “Mi marido dice al otro día quién jugó bien y quién jugó mal, y hay gente a la que le encanta escucharlo. Vos podés no verlo, Rial. ¡Miralo por YouTube, pagate el viaje a Qatar, sentate y míralo jugar, pero no me rompas las pel… Rial!”.