Yanina Latorre, indignada tras vivir un momento de tensión en la guardia de seguridad de un country

"Llego y me pide el documento físico. Le digo: 'no lo tengo físico, lo tengo en el teléfono'. Ahí ya me cagó. Me dice: 'bueno, está bien'", comenzó diciendo Yanina.

En ese instante, le solicitaron el registro de conducir y los papeles del seguro. "Le doy el registro y la tarjeta con el número de póliza. Me dice: 'no me sirve'", detalló la panelista.

Yanina insistió para poder ingresar, pero en la guardia no dieron el brazo a torcer. "No podes entrar. Sino tenés que dejar el auto y entrar caminando", le dijo el guardia. "¡Me dijo que me vaya! No me dio la posibilidad de llamar a mi a amiga. ¡Me fui.... con un odio!", sentenció.

Yanina Latorre se quebró al hablar del pasado humilde de su madre

El en LAM (América TV) se armó un debate en torno a la familia de Thiago Medina. Hace unos días, Camila, la hermana del participante de Gran Hermano 2022, relató que viven en un barrio humilde de La Matanza, perdieron a su madre de muy chicos y tienen changas para llegar a fin de mes.

Estefi Berardi cuestionó a la hermana del joven porque el más pequeño de la familia había contando que iba a cartonear junto a Thiago para tratar de ayudar con la economía del hogar.

Yanina Latorre se solidarizó con la realidad de la familia Medina y narró una historia personal conmovedora. "Mi mamá viene de una familia muy pobre. Mi mamá a los 12 años tuvo que dejar el colegio y salir a laburar", comenzó diciendo la angelita.

"Mi abuela no era una hija de p... ni una maltratadora, ni una mala persona. Era una empleada doméstica. Vino en un barco en España y no tenía a nadie. La violaron y quedó embarazada. Quedó sola, con mi mamá y mi tío, que salieron a laburar", siguió, con la voz entrecortada.

La panelista remarcó que su madre siempre fue un ejemplo para ella por eso. "Yo soy la hija de mi mamá. Me fue bien. Soy profesional y pude salir adelante. No podes decir que el niño no que salir a laburar. Mi abuela ni fue una basura, no le quedó otra", sentenció.