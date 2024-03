Yanina Latorre contó cómo será la boda de Jésica Cirio y Elías Piccirillo

Luego, sumó: “Le pregunté si se casaba, me dijo que hay una promesa, no sé si él le habrá dado algún anillo. Y me dijo que en el caso de que se casen todavía no hay fecha, que va a ser algo chico e íntimo”.

“Con él está hace un poco menos de un año. Ellos están viviendo juntos en Nordelta, están muy bien. Él es separado, tiene hijos, el vínculo es muy lindo”, añadió al final la mamá de Lola Latorre.

Yanina Latorre desmintió que Jésica Cirio esté embarazada

Yanina Latorre hizo referencia a los rumores de embarazo de Jésica Cirio luego de que presentara oficialmente a su nueva pareja en el día de su cumpleaños.

“Está todo el mundo diciendo que está embarazada porque él la agarró la panza y yo le pregunté, no está embarazada pero sí congeló óvulos porque tiene ganas de ser mamá de nuevo”, aseguró la panelista.