Yanina Latorre contó la verdad detrás del enfrentamiento entre Silvina y Vanina Escudero

En medio de las especulaciones, este martes Yanina Latorre contó la verdad sobre la pelea de las hermanas en LAM (América) y aseguró que todo fue por temas económicos.

“Yo tengo entendido que el marido de Silvina les prestó dinero porque no estaban bien económicamente y quedaron complicados. Ahí es donde viene el problema”, reveló la angelita.

Acto seguido, detalló: “Les prestó dinero, el marido de Silvina que es empresario, le da laburo a Waldo, porque él llega sin nada y tiene una familia que mantener, no vinieron con guita de Uruguay”.

“Silvina se asocia con Vanina en los trajes de baño y todo venía del matrimonio de ella. Ahí empezaron a haber rispideces porque no volvía la guita, medio que se enfrentan porque eran las dos pero venía la plata de un solo lado, más el laburo, la guita prestada, y no había como ánimo de devolución ni de portarse como ellos pretendían”, siguió.

Por último, concluyó: “Fue todo por guita, porque ellos le dieron una gran mano y no se no si no fueron agradecidos, o que no la devolvieron, o no se portaron como deberían después de que los ayudaron”.

Embed

El hiriente mensaje de Silvina Escudero en medio del distanciamiento con su hermana Vanina

Hace un tiempo salió a la luz que la relación entre las hermanas Vanina y Silvina Escudero no está pasando por su mejor momento y por eso ambas decidieron tomar distancia la una de la otra.

A pesar de que Vanina mantiene un perfil más reservado de los medios, fue Silvina quien confirmó el distanciamiento y se mostró muy afectada por la situación en el Cantando 2024 (América).

“Me parece que ella puede obviamente hablar y decir lo que a ella le parezca. De mi lado, mi amor hacia mi hermana está intacto y siempre va a ser así, igual que hacia mis viejos y familia. Es lo más importante para mí en mi vida”, fueron sus palabras.

Así las cosas, parece que el vínculo no mejoró aún y en las últimas horas Silvina hizo una fuerte publicación en sus redes sociales que rápidamente fue asociada al conflicto con Vanina.

"La persona que yo más necesitaba me ensañó a que yo no necesito a nadie”, escribió la participante del Cantando dejando en claro que tras perder el apoyo de su hermana logró afrontar ciertos momentos sola.