Yanina Latorre destrozó a Fernanda Iglesias tras su feroz cruce en LAM: "Es una maleducada"

"Todos los temas me los tiraban para abajo, me los cortaban, Fernanda me debatía en todo, yo entiendo que ella me ve como una par. Cuando vos sos conductora, escuchás, dejás lo que yo digo. Me dijo 'callate bol..', tragué veneno. Yo se lo dije a Ángel, cuando armé el programa, 'si es mi ciclo yo le pido que se retire y no la quiero más', pero no es mi programa”, contó enfurecida.

"Aparte yo soy re reaccionaria. Y después le dije 'por qué no bajás dos tonos'. 'No bajo una mier...', me contestó. Se fue para atrás y tiró su micrófono. Primero, es una maleducada, queda mal ella. En ningún momento nadie le dijo nada. Agredió a la enana (Marcela Feudale), a Matilda (Blanco), es un programa de debate", siguió.

"Si a vos te interrumpen no te ponés loca y la puteás, nos reímos y listo. A veces hay una pelea sobre eso que es medio graciosa, pero lo de ayer no era gracioso”, sostuvo.

Y cerró: “Le molesta Pepe, le molesta esto, le molesta lo otro, yo tenía que llevarlo al frente y no soy la dueña del programa".

Yanina Latorre contó en qué lugar se reencontrarían la China Suárez y Mauro Icardi

A tres años del escandaloso Wandagate que tuvo como protagonistas a Mauro Icardi, la China Suárez y Wanda Nara en un triángulo amoroso que muchos afirman haber sido el comienzo del fin del matrimonio del futbolista y la actual conductora de Bake Off Famosos, se habla de un posible encuentro y concreción del romance entre el delantero del Galatasaray y la ex de Benjamín Vicuña.

Ocurre que en medio de la firme decisión de la mayor de las Nara de separarse legalmente de Icardi con un escándalo mediático de dimensiones inusitadas mientras ya oficializó su romance con L-Gante, muchos apuestan a que la China y Mauro se den una oportunidad.

Así fue que comunicación con el programa de Verónica Lozano en Telefe, Yanina Latorre reveló lo que generaría que Eugenia la China Suárez y Mauro Icardi coincidieran en un lugar del que ambos son habitués cuando salen con sus amigos.

“Te tiro una punta para que investigues vos, que sos la especialista. Él está yendo mucho a Tequila. Y... Eugenia también va mucho", deslizó Lozano a lo que la angelita sentenció picante: "Me encantaría este vínculo, ¿sabés qué? ¿Sabés lo que sería para la tele y los programas de chimentos?”, setnenció picantísima Yanina.