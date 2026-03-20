Yanina Latorre expuso la exorbitante fortuna de Mauro Icardi y arrojó una dura frase sobre la China Suárez

Además, la conductora de SQP (América TV) recordó un dato clave sobre los movimientos de dinero previos a la ruptura definitiva: “No nos olvidemos que ella se autotransfirió 7 palos antes de venirse para acá. Y él se compró con 6 palos la casa de los sueños”.

Con ese panorama, Latorre dejó entrever que, pese a su fortuna, Icardi habría perdido en la negociación: “Entonces digo, ¿cuánta plata puede tener?”.

Pero el momento más filoso llegó cuando apuntó directamente contra la China Suárez y su vínculo con el futbolista. “Cada vez que hace cumpleaños, te muestra 7 relojes de 50 mil dólares, 4 carteras… Yo creo que si lo quisiera un poco, le ahorraría para que les quede para el futuro”, lanzó, picante.

Sin filtro, remató con una frase que no pasó desapercibida: “Claramente, la China no es que lo ama perdidamente. Lo que quiere es esa vida que tenía Wanda y que ella miraba y la agarró tarde. Pues ya, se termina”.

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Cómo llega Mauro Icardi al país junto a la China Suárez

En medio de un clima cargado de expectativa y tensión, Guido Zaffora aportó información clave en DDM (América TV) sobre el inminente arribo al país de Mauro Icardi junto a China Suárez. La situación no pasa desapercibida: el regreso del futbolista se da en paralelo a un frente judicial delicado y a la exposición permanente de su vínculo con Wanda Nara.

"Son dos últimos momentos", adelantó el panelista en el ciclo conducido por Mariana Fabbiani.

Según detalló el periodista, el delantero aterriza en Argentina tras resolver una situación compleja con su club, el Galatasaray, que en un principio no autorizaba el viaje desde Londres. Finalmente, logró el permiso por unos días, motivado por el deseo de reencontrarse con sus hijas. La estadía será breve y ya tiene fecha de regreso.

"A las nueve de la noche están llegando a la Argentina Mauro Icardi y la China Suárez. Mauro estaba en Inglaterra, en Londres, tenía un compromiso con el Galatasaray, hubo una situación bastante engorrosa con el club porque no lo dejaba viajar. Mauro pidió que por favor lo dejaran porque extraña a sus hijas, finalmente le dan este permiso. Son seis días. Llega hoy, se vuelve el 25. Se van a hospedar en la casa de los sueños", relató.

De todos modos, el foco no está solo en su llegada, sino en el conflicto judicial que lo espera. Zaffora advirtió que la resolución reciente impacta de lleno en sus obligaciones económicas y podría traerle consecuencias si no cumple en tiempo y forma.

"¿Con qué lo recibimos a Mauro Icardi? Tremendo revés judicial para Mauro Icardi de la mano del juez Hagopian", señaló. El fallo establece condiciones estrictas en torno al pago de la cuota alimentaria, con plazos concretos y penalidades en caso de incumplimiento, lo que suma presión a un escenario ya de por sí sensible.

"Medida cautelar para Icardi con respecto a la cuota alimentaria. Le ponen un parate como deudor alimentario. Tiene que pagar o pagar. Icardi tiene que pagar del 1 al 5 de abril la cuota que son 30 mil dólares", detalló el periodista.

Además, dejó en claro que la situación podría agravarse rápidamente si no cumple con lo dispuesto por la Justicia. "Si Icardi no paga, a partir del 6 de abril va a tener que pagar un 50 por ciento más de cuota alimentaria, es decir, en vez de 30, 45", agregó.