Yanina Latorre recordó tremendas situaciones de acoso que vivió con jugadores de fútbol

"Sabemos que él está concentrado, te invito a tomar algo, me decían, y yo no era la Yanina que soy ahora", comenzó relatando Yanina haciendo referencia a un conocido arquero extranjero que la quiso "levantar"

https://twitter.com/AmericaTV/status/1599922750671536128 Yanina saca los trapitos al sol de los futbolistas que la acosaron



"Un arquero extranjero me invitó a salir cuando Diego estaba concentrando".



Cc #LAM en América TV @elejercitodelam pic.twitter.com/fjoa9qyAKM — América TV (@AmericaTV) December 6, 2022

"Yo en ese momento era chica, era tímida, y me sentí ofendida, no sentí que me querían seducir, dije este piensa que soy una p...", aseguró indignada, y recordó una anécdota con el plantel de River.

"Me acuerdo que una vez yo estaba en el hotel donde River concentraba, y Diego no estaba porque estaba en otro pero yo lo esperaba ahí, y cuando sabían que no estaba me llamaban, me decían de todo", cerró.

El fuerte descargo de Yanina Latorre contra Daniel Osvaldo: "Sos un tipo de m..."

En LAM (América Tv), Yanina Latorre le contestó sin filtro a Daniel Osvaldo, que le dedicó un duro posteo a la angelita en Instagram.

"Me suena más a casa tuya, que a casa mía, la historia esa que te inventaste. Están quedando mal chicos. ¿Alguien les cree? Me da orgullo que gente tan de m... quiera dañarme tanto", expresó el ex jugador, en referencia a la panelista.

image.png

Yanina se tomó unos minutos para responderle a Osvaldo. "Si hay un tipo de m... sos vos. De todos los pibes que tenés, nunca mantuviste a ninguno. Los abandonaste a todos", retrucó.

"Lo que digas de mí, me elevaba. ¡Sos un pobre tipo! ¿Cómo un tipo de m..., un golpeador, abandonador de hijos, que la fajo a una, que la fajo a otra, nos va a decir a nosotros m...?”, añadió.

Por último, la angelita se metió al escándalo por su relación que tuvo primero con Jimena Barón y Gianinna Maradona. "Tenés tan poco código que te cog... a tu mujer, a la amiga de tu mujer, ¡dejate de joder!", concluyó.