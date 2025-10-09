A24.com

Habló el entorno de Nico Vázquez tras las versiones de blanqueo con Dai Fernández y fue contundente: qué dijo

Yanina Latorre se comunicó con alguien cercano al actor y contó sin rodeos si efectivamente Nico Vázquez mantiene un romance con su compañera de Rocky, Dai Fernández, luego de su ruptura con Gimena Accardi.

9 oct 2025, 09:50
Este miércoles Yanina Latorre reveló en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce en las tardes de América TV, que se contactó con gente muy cercana a Nicolás Vázquez para chequear si efectivamente el actor tiene planeado oficializar en breve su supuesto y muy comentado romance con Dai Fernández, su compañera en la obra teatral Rocky que encabezan en el teatro Lola Membrives con un rotundo éxito.

Lo cierto es que fue enorme la sorpresa el 8 julio pasado cuando tanto Nico Vázquez como Gimena Accardi, su mujer por casi dos décadas, anunciaban su separación a través de un comunicado publicado en sus respectivas cuentas de Instagram, bajo la modalidad de las clásicas historias virtuales que desaparecen tras 24 horas en línea.

En tanto, durante la tarde de ayer Paula Varela había anunciado en Intrusos (América TV) que sería inminente "la confirmación del romance entre Nico Vázquez y Dai Fernández". "Me dicen que están súper enamorados y que toda su gente íntima lo sabe”, aseguró la panelista del ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares.

Así las cosas, horas más tarde Yanina Latorre retomó el tema en su programa Sálvese Quien Pueda y reveló qué le dijo el círculo íntimo de Nico Vázquez sobre el presente amoroso del actor recién divorciado. “Hoy me comuniqué con el entorno de él y pregunté: ‘¿Nico está de novio?’. Y me dijeron que no”, deslizó la verborrágica conductora.

Al tiempo que detalló: “Esta persona, muy cercana a Nico, agregó: ‘Por ahora no tiene nada que blanquear’”. Fue allí que, fiel a su estilo provocador y punzante, Latorre confió cuál fue su instintiva repregunta: “Yo le dije: ‘¿Por ahora? ¿O sea que en algún momento...?’. Y me aclaró que por ahora no tiene nada que blanquear, que Nico hace vida de soltero”. ¿Será?

Yanina Latorre, Nico Vázquez y Dai Fernández - captura SQP

Qué predicción hizo Marcela Tauro sobre el inminente blanqueo entre Nico Vázquez y Dai Fernández

La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez en julio de este año fue una de las más resonantes del espectáculo. Después de 20 años de amor, la actriz sorprendió al admitir públicamente que le había sido infiel con un hombre “random”, luego de que comenzaran a circular rumores que la vinculaban con el actor Andrés Gil.

Mientras tanto, Nico también fue protagonista de versiones que lo relacionaban con Dai Fernández, su compañera en la obra teatral Rocky. Ambos negaron rotundamente cualquier tipo de romance en ese momento, aunque las especulaciones nunca se apagaron.

Semanas más tarde, Dai —quien interpreta a Adrian en la versión teatral de la icónica película protagonizada por Sylvester Stallone— confirmó su separación de Gonzalo Gerber, con quien llevaba seis años en pareja.

Y este miércoles, Paula Varela lanzó una bomba en Intrusos (América TV): según contó, Nico Vázquez y Dai Fernández estarían cerca de blanquear su relación en público.

Mientras Varela daba los detalles, Marcela Tauro sorprendió con una fuerte observación. “¡Qué casualidad!”, exclamó al aire. “Pero acá en el móvil nosotros nos dimos cuenta. Y a partir de ahí, la Canosa los vio en un ascensor, dice”, agregó, dejando entrever que algo habría pasado entre los actores.

Tauro fue más allá y señaló la coincidencia entre las separaciones de ambos. “Mucha casualidad que se separa ella al toque que él se separa”, comentó con picardía.

En cuanto a la confesión pública de infidelidad de Accardi, la periodista sostuvo una teoría que dejó a todos boquiabiertos: “Yo tengo una explicación, pero no sé si darla al aire... Creo que es por un tema de imagen: él quedaba bien. Debe haber pasado lo de Gimena, pero ¿por qué se inmoló? No sé”, lanzó, dejando abierta la duda sobre qué hay realmente detrás de una de las rupturas más mediáticas del año.

marcela tauro nico vazquez dai fernandez

     

 

