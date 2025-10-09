Habló el entorno de Nico Vázquez tras las versiones de blanqueo con Dai Fernández y fue contundente: qué dijo

Al tiempo que detalló: “Esta persona, muy cercana a Nico, agregó: ‘Por ahora no tiene nada que blanquear’”. Fue allí que, fiel a su estilo provocador y punzante, Latorre confió cuál fue su instintiva repregunta: “Yo le dije: ‘¿Por ahora? ¿O sea que en algún momento...?’. Y me aclaró que por ahora no tiene nada que blanquear, que Nico hace vida de soltero”. ¿Será?

Yanina Latorre, Nico Vázquez y Dai Fernández - captura SQP

Qué predicción hizo Marcela Tauro sobre el inminente blanqueo entre Nico Vázquez y Dai Fernández

La separación de Gimena Accardi y Nico Vázquez en julio de este año fue una de las más resonantes del espectáculo. Después de 20 años de amor, la actriz sorprendió al admitir públicamente que le había sido infiel con un hombre “random”, luego de que comenzaran a circular rumores que la vinculaban con el actor Andrés Gil.

Mientras tanto, Nico también fue protagonista de versiones que lo relacionaban con Dai Fernández, su compañera en la obra teatral Rocky. Ambos negaron rotundamente cualquier tipo de romance en ese momento, aunque las especulaciones nunca se apagaron.

Semanas más tarde, Dai —quien interpreta a Adrian en la versión teatral de la icónica película protagonizada por Sylvester Stallone— confirmó su separación de Gonzalo Gerber, con quien llevaba seis años en pareja.

Y este miércoles, Paula Varela lanzó una bomba en Intrusos (América TV): según contó, Nico Vázquez y Dai Fernández estarían cerca de blanquear su relación en público.

Embed

Mientras Varela daba los detalles, Marcela Tauro sorprendió con una fuerte observación. “¡Qué casualidad!”, exclamó al aire. “Pero acá en el móvil nosotros nos dimos cuenta. Y a partir de ahí, la Canosa los vio en un ascensor, dice”, agregó, dejando entrever que algo habría pasado entre los actores.

Tauro fue más allá y señaló la coincidencia entre las separaciones de ambos. “Mucha casualidad que se separa ella al toque que él se separa”, comentó con picardía.

En cuanto a la confesión pública de infidelidad de Accardi, la periodista sostuvo una teoría que dejó a todos boquiabiertos: “Yo tengo una explicación, pero no sé si darla al aire... Creo que es por un tema de imagen: él quedaba bien. Debe haber pasado lo de Gimena, pero ¿por qué se inmoló? No sé”, lanzó, dejando abierta la duda sobre qué hay realmente detrás de una de las rupturas más mediáticas del año.