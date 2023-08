Yanina Latorre sorprendió al anunciar la ausencia de una angelita de LAM: "No sabemos nada"

"¿Alguien sabe algo?", le consultó Yanina a sus compañeras. "No, no sabemos nada", contestaron las angelitas. "Raro. Tenemos que investigar. Espero que estés bien, Fer. ¡Te queremos mucho!", acotó la mujer de la mujer de Diego Latorre.

La rubia indicó que se enteró que la periodista no iba a estar cuando estaba preparándose para el vivo: "Hablé todo el día con ella. Nos pasamos data. Cuando llegué acá, me dijeron que no venía".

Al finalizar, Yanina dio a conocer que fue el ex de Fernanda Iglesias quien se comunicó para informar que ella no iría. "El ex marido llamó. Y eso me da desconfianza.... es un tema a investigar", sentenció.

La señal espiritual que recibió Fernanda Iglesias, mientras estaba en vivo en LAM

Hace unas semanas, Fernanda Iglesias reveló que se separó del padre de sus hijo, el productor Pablo Nieto. La periodista confirmó la noticia en LAM (América Tv).

"Pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. Estoy con mucha tristeza y no nos separamos en buenos términos", manifestó en el programa de Ángel de Brito.

Días atrás, en el inicio de LAM, Viviana Colmenero usó sus cartas del tarot y le sacó "un mensaje de los ángeles". Iglesias eligió una carta y volvió a su silla. "Ahora, léela en voz alta", le pidió la ex Gran Hermano.

"Soy el ángel que está junto a ti para guiarte. Confía. Puedes avanzar. Ahora se acaban los miedos y la inseguridad. Confía. Respira profundo. Es tiempo, por fin, de vivir con... Dirección y propósito", decía el mensaje que le tocó a la periodista.

"¿Te gusta?", le preguntó Colmenero. "Sí, ¡me encantó! ¡Es excelente!", exclamó Fernanda. "Es creer o reventar", remató Ángel de Brito.