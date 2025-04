Yanina Latorre volvió a apuntar contra Luciana Salazar y se defendió de sus acusaciones: "Deja de mentir"

Frente a esto, la conductora respondió: “Luciana Salazar deja de mentir. No te pedí perdón nunca, no tuve ninguna causa por hostigamiento, vos me denunciaste y quedó en la nada. Yo cerré que vos no queres que se nombre a tu hija y yo firme que me comprometía. Jamás hablaría de un niño”.

“No te pedí disculpas nunca y no te voy a pedir por preguntarte de qué trabajas. Me parece una pregunta honesta, y la misma pregunta te hizo Mirtha Legrand pero no le dijiste nada. Sos una zorra mentirosa”, disparó.

Embed

Luego, planteó: “Tenes un problema, ¿sabes por qué me tratas de vocera? Porque seguramente vos debes haber sido la vocera de muchos políticos, acordarte cuando twitteabas y te pagaban. Ibas al piso del Bailando y no sostenías un tweet, ni siquiera hablabas de la misma manera que escribías. El ladrón creen que son todos de su condición”.

"¿Sabes qué reina? Yo tengo programa y opino porque tengo espalda. No soy vocera de nadie, no sé quién es el abogado de Redrado ni me interesa. Por ahí te lo dice para hacerse el canchero o vos te lo inventas como el 90% de las cosas que decís. Yo hablo por mi, vos por ahí sos ese tipo de mujer que anda a saber de que vive y quien la mantiene porque nunca entendí tu nivel de vida y la plata. Ya me gustaría quien te paga las cuentas y cómo mantener a tu hija. Esto es no es hostigamiento es querer saber”, finalizó.

Yanina Latorre Luciana Salazar

La tajante aclaración de Luciana Salazar sobre la identidad de su hija: "Matilda tiene mi ADN"

En medio del firme reclamo que Luciana Salazar viene haciéndole a su expareja Martín Redrado por la manutención de su hija Matilda, este miércoles Ana Rosenfeld -abogada de la modelo- hizo referencia a un episodio con la mujer que prestó su vientre para gestar a la niña y en los medios se generó un confusión entre los términos "madre subrogante" y "madre biológica".

Así, en diálogo exclusivo con PrimiciasYa, Luciana Salazar aclaró los tantos y dejó en claro que la madre biológica de Matilda es ella sin duda alguna.

"Ella nunca habló de madre biológica porque sabe que la madre biológica soy yo. Lo interpretaron mal los medios. Acá la madre subrogante no quiere decir que sea la madre biológica. De hecho, la madre subrogante nunca, y está prohibido en Estados Unidos, puede tener algo de ADN de la criatura, de la persona que engendra. Es ilegal", explicó Luli.

Ana Rosenfeld

Así, Luciana Salazar remarcó enfática: "Mi hija es mi hija, tiene mi ADN", al tiempo que agregó: "De hecho, hace poco tuve que hacerle un montón de trámites y demostrar mi ADN en el consulado italiano para que pueda ser también italiana, más allá de su ciudadanía americana, entonces imaginate si tiene la ciudadanía italiana gracias a mí es porque es mi hija biológicamente sin lugar a dudas".

Asimismo, sobre el comentario de Rosenfeld en Mujeres Argentinas (El Trece), la rubia señaló una posible confusión por parte de su letrada. "Calculo que Ana habrá contado un hecho que me parece se confundió porque dijo que (la subrogante) me había demandado. No, no me había demandado. Sí en un momento intimó a que se bajen sus datos porque me habían pasado un estudio así de la clínica con sus datos y yo lo subí así (a las redes). Pero nunca hubo juicio, ni se llegó a demandar porque nunca se notificó nada", señaló.

Y se refirió a otra situación, que tampoco pasó a mayores. "Creo que Ana se confundió con otro hecho con la agencia de las subrogantes que ahí sí hubo una filtración de mis datos, no de la subrogante. Allí se negoció conmigo entonces para que yo no les haga juicio", concluyó.