Yanina Latorre volvió a fulminar a Daniel Osvaldo tras revelar que no se separó de Diego: "Sos una..."

"Chupame la co... Aparte, me ataca un bol... como Daniel Osvaldo, mala persona, mal padre, mal exmarido, tiene todas en contra. Abandonó cuatro pibes, no los mantiene, lo denuncian las minas. Él está mirando historias, pegándole a minas como yo, porque está al dope. Sos un bol... Si yo me separo, ¿vos te pensás que voy a dejar de laburar, de ser Yanina, que voy a dejar de usar el apellido Latorre?", agregó.

"Sos una mie... de persona, Daniel Osvaldo. Prefiero usar apellido prestado y colgarme de mi marido, que ser vos y la junta de basura que tenés alrededor. Andá a laburar", cerró la rubia.

La panelista Yanina Latorre publicó este jueves en sus redes sociales un posteo en el que daba a entender que estaría atresando una crisis con su marido Diego. “Quiero contarles que con Diego estamos necesitando un aire. Fin del comunicado”, subió la rubia a sus historias de Instagram.

Daniel Osvaldo, ante la publicación de Yanina, lanzó un picante comentario al respecto: “¿Y ahora cómo se llama ella? Se quedó sin apellido. #TodoVuelve”, escribió sobre una foto de la pareja.

La panelista de LAM (América TV), fiel a su estilo, le respondió con todo al exfutbolista en su programa radial. “Atendeme, pedazo de inútil, bueno para nada. Sos un abandonador de hijos, abandonador de mujeres, tenés denuncias de violencia de género, no mantenés a tus hijos, ¿y vos me decís a mí que me quedo sin apellido? No tenés dignidad, no tenés vida, no tenés nombre. ¡Sos un inútil sin solución!”, disparó.

“Abandonaste a tu primer hijo, hace poco lo bajaste del auto para ir de vacaciones porque no sé qué dijo el pibe, nunca le pasaste la guita a la madre que no tenía ni para comer, te metiste con la italiana y la dejaste por Jimena Barón”, agregó filosa.

Y agregó: “Te fuiste con Jimena Barón y la dejaste por Militta Bora llorando en la televisión. Militta te denunció por violencia de género, Jimena contó lo mismo, hubo violencia económica. Después, no feliz con toda esta situación, te fuiste con Gianinna Maradona, enloqueciste y fueron y vinieron, fueron y vinieron, e hiciste sufrir a una familia entera”.

“Le diste ilusiones a Jimena Barón, la metiste en tu casa en pandemia, no ves a tu hijo Momo y no lo mantenés. Jimena Barón y Gianinna Maradona eran amigas, ¿y vos a mí me hablás de que todo vuelve? Te tiene que volver a vos, pedazo de mier… Te mando un beso”, finalizó Yanina furiosa.