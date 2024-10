Yuyito González explicó el motivo por el cual no puede sumarse al Cantando 2024

Sin embargo, Primicias Ya se puso en contacto con la conductora, y la misma aseguró que finalmente no podría formar parte del programa como miembro del VAR.

En este caso, Yuyito también evaluaría la performance de los participantes pero con la posibilidad de modificar el puntaje obtenido tras la devolución del clásico jurado integrado por Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Milett Figueroa y Marcelo Polino.

“No me sumo al Cantando, para nada. La verdad que no me es posible. Me habían hablado de la posibilidad de ir al VAR pero la verdad es que no porque yo hago mi programa muy temprano y no me dan los tiempos”, explicó.

A su vez, sin dar más detalles, señaló: “Tengo muchas actividades en este momento y no me es posible estar”.

La hija de Yuyito González compartió el audio que le mandó Javier Milei tras haberlo llamado "padrastro"

La hija de Yuyito González, Brenda Di Aloy, reveló en las últimas horas que la pareja de su mamá, el presidente Javier Milei, le envió un audio y lo compartió con sus compañeros y oyentes.

En el programa Tengo capturas del streaming La Casa, la participante del Cantando 2024 (América TV) contó: “Le escribí a mi mamá y le pregunté si había hablado bien en el primer programa. Y me respondió él (Milei) en un audio”.

Acto seguido, la hija de Yuyito compartió el mensaje de voz que le mandó el mandatario. “Hola, hija, ¿cómo estás?”, se escuchó decir a Milei.

Todos sus compañeros al escuchar parte del audio quedaron asombrados y Brenda confesó: “Yo en WhatsApp tengo las transcripciones de los audios. Entonces, leí eso y pensé que me lo mandó mi mamá. Después escuché su voz y era él. Además, a él le di el nombre de padrastro, entonces me llama hija”.

Luego, la influencer mostró otra partecita más del audio que le mandó Milei: “Te estuve viendo en el streaming. La verdad que estuviste muy bien y me hiciste quedar muy bien”.