Yuyito González no se quedó atrás y le respondió a Fátima Florez cuándo comenzó su relación con Javier Milei

“Hay cosas que se dicen que me dejan en una posición que no me gusta porque me ofende. Hay dos caminos: o les interesa lo que les digo, o les interesa más la novela inventada”, agregó.

Luego, la rubia se refirió a la famosa entrevista que le había hecho a Milei el año pasado en su programa Empezar el día (Ciudad Magazine). “Yo lo vi a Javier en mi entrevista, que fue fuerte, fue un bombazo y salió por todos lados. No hubo ningún coqueteo. Fue mi manera de hacer la entrevista porque mi personalidad es así. Lo volví a ver en junio en el Luna Park, donde fui en calidad de periodista y fue un flechazo. Después nos seguimos viendo, nos enamoramos y acá estamos”, explicó.

Por último, le consultaron por nota que le hará Susana Giménez al mandatario. “Hoy dije que no a ir al programa de Susana. Adentro de la mano de mi novio o lo vemos desde Olivos. A veces me sale un poco la ironía. En el caso que se concrete la entrevista con Javier, va a ser como corresponde. De intimidades no voy a ir a hablar, así que no”, le contestó.

Fátima Florez apuntó sin filtro contra Yuyito González: "Se dedicó a eso toda la vida"

En los Premios Martín Fierro 2024, el panelista Guido Záffora habló con Fátima Florez, quien hizo un duro comentario sobre Yuyito González, la actual pareja de su ex, el presidente Javier Milei, y este martes en Intrusos (América TV) se conocieron sus dichos.

En la nota, Záffora le consultó a la imitadora por la confirmación de la relación del jefe de Estado con la conductora. "No me afectó para nada, yo ya no tengo nada que ver", afirmó la comediante.

Luego, el panelista le recordó la entrevista que Yuyito le había hecho a Milei el año pasado en Empezar el Día (Ciudad Magazine), donde la rubia había sido acusada de que coquetear abiertamente con el economista.

Inmediatamente, Fátima dio su parecer sobre esa famosa entrevista y fue contundente: “Por ahí hay gente que se dedicó a eso toda la vida. A tocar”.

Por último le preguntó si era verdad que Milei la había bloqueado. "Ay no chicos, por favor, Milei no me bloqueó. Es una locura. Desmiento categóricamente. Fake news", le respondió.