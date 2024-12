Zaira Nara habló de la polémica entrevista de Wanda Nara con Susana Giménez donde hundió a la China Suárez

Luego su reciente viaje a Tailandia, la modelo asistió a la gala de los personajes del año 2024 de revista Gente y allí fue consultada por la entrevista de Susana a Wanda.

"¿Qué te pareció la entrevista que Susana le hizo a Wanda?", le preguntaron los cronistas a Zaira. A lo que ella optó por la prudencia: "No. No voy a hablar del tema".

"Pero más allá del trasfondo del tema, ¿cómo la viste a ella? Tenía ganas de hablar", insistieron los periodistas en una nota que salió al aire en el ciclo Mañanísima, El Trece.

Y Zaira Nara reiteró su postura: "No quiero hablar nada del tema de Wanda. Ella vino, ¿no la vieron?", cerró para dar paso a que se busque la palabra de su hermana sobre el escándalo del momento.

Así fue el picante cruce de Wanda Nara y Yanina Latorre en un evento tras el feroz enfrentamiento: el video

Wanda Nara y Yanina Latorre mantuvieron un picante ida y vuelta en los últimos días de manera pública luego de que la ex de Mauro Icardi llamó "la panelista" a la angelita en su visita al programa de Susana Giménez.

Lo cierto es que luego Yanina Latorre fue contando en detalle de los últimas novedades de la escandalosa separación de la mediática con el futbolista.

En las últimas horas, las dos coincidieron en un mismo evento privado luego de la reciente y feroz discusión que tuvieron y se dio un tenso cara a cara.

Fue en el evento de los personajes del año 2024 de la revista Gente donde Wanda encaró directamente a Yanina después de aquel cruce que tuvieron vía mensajes de WhatsApp.

Se conoció el video del breve pero muy tenso momento en que las dos se cruzaron allí mientras Ángel de Brito charla con su compañera de ciclo y pasaba al lado Wanda con lentes.

La panelista del ciclo LAM, América Tv, dio a conocer a través de sus historias de Instagram cómo fue el tenso encuentro con Wanda en medio de la feroz guerra.

“Wanda me saludó con cara de or..! Me dice: ‘soy educada y te saludo’. No entendió nada, amo”, comentó Yanina Latorre sobre su picante encuentro con la ex de Icardi.