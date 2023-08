Zaira Nara habló por primera vez sobre los rumores de romance con Pocho Lavezzi: "Hace un montón"

Pampita, quien también estaba participando de la nota, lanzó divertida: “A mí me gusta para ella, sí”. Zaira, entonces, no se quedó atrás y le respondió a la modelo: “El filtro es nulo". “Estoy en un momento en el que me está costando abrirme a conocer gente”, reconoció.

Acto seguido, el cronista le preguntó a Pampita: “¿No hay un candidato para presentarle a Zaira?”. Pampita le contestó: “Hay demasiados. Me parece que va a elegir ella. Me explota el teléfono”.

Hacia el final, la hermana de Wanda Nara volvió a marcar su punto y aseguró que "es un momento para estar sola. Con (Pampita) ya hemos hablado de esto, de verdad”.

Zaira Nara estaría viviendo un fogoso romance con un futbolista argentino: "Se vieron en Ibiza"

Este lunes, en Intrusos (América TV), Maite Peñoñori lanzó una primicia sobre una de las solteras más codiciadas del país: Zaira Nara. La hermana de Wanda en el verano se había mostrado muy cerca del polista Facundo Pieres, pero después de un tiempo la relación llegó a su fin. Ahora la modelo estaría un futbolista argentino.

"Me dijeron que hubo ahí unos acercamientos, que pegaron mucha onda. Hace poquito estuvieron los dos en Ibiza. El Pocho Lavezzi con Zaira Nara. No noviazgo, sino que pegaron una onda", reveló la periodista en el ciclo conducido por Flor de la V.

"¿El polista ya fue?", le preguntó Marcela Tauro. "El polista va y viene. La familia del polista no la quiere a Zaira porque sienten que mediatiza la relación, y él está separado. Quieren a alguien más tranquila", contó Guido Záffora.

La modelo estuvo de vacaciones en Ibiza con sus hijos, Malika y Viggo. Cuando su hermana Wanda se hizo el chequeo de salud y se enteró de lo peor, Zaira no dudó en suspender todo y se tomó el primer vuelo de regreso al país para acompañarla.