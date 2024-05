El crudo análisis de Romina Uhrig sobre la eliminación de Zoe de Gran Hermano: "La culpa fue..."

Zoe y Aixa

“En vez de pensar en el juego de la hija, la madre pensó en ella, en mostrarse ella. Es mi pensamiento”, agregó contundente, si bien rápidamente Ximena Capristo intentó defender a Aixa Abasto asegurando que lo único que hizo fue apoyar a su hija.

Así, luego de escuchar las diferentes opiniones, Zoe tímidamente respaldó a su madre deslizando: “Yo no creo que sea así. No tenía idea de lo que pasaba acá afuera estando adentro, pero no lo tomo así. Creo que mi mamá me fue a acompañar”.

El sincericidio de Zoe Bogach tras su salida de Gran Hermano que descolocó a todos

El domingo pasado Zoe Bogach fue la eliminada semanal de Gran Hermano 2023 (Telefe), quien salió de la casa tras más de cinco meses de encierro y durante sus primeras declaraciones públicas como exhermanita llamó poderosamente la atención una desopilante declaración que claramente no pasó desapercibida.

Vale recodar que al momento de su ingreso a la competencia, Zoe se había presentado como una chica de Recoleta confesando abiertamente: "Me mantiene mi papá, no me gusta trabajar, no me gusta estudiar, a mí me gusta el show. Me gusta ir a la peluquería, hacerme las uñas, literalmente tardo dos horas antes de salir”.

Así, de visita en el programa de streaming Fuera de Joda de los ex GH 2022, Zoe habló desde su más profunda sinceridad sobre lo que creía del reality antes de ingresar. “No me imaginaba ni dos semanas ahí adentro. Tenía otra idea de Gran Hermano, no sabía que había peleas por comida y que teníamos que limpiar nosotros”, aseguró con una inocencia tal que enterneció a algunos así como generó las más picantes reacciones en las redes sociales.

Desde “Gran Mucama quería”, “Tantos Gran Hermano que han habido y dice que no tenía idea”, y “Nunca vio GH. Hay gente con suerte. Que increíble”, fueron algunos de los comentarios de los seguidores virtuales del programa.

En tanto, a la hora de referirse a su mamá y cómo influyó en su juego desde afuera, Lucila La Tora Villar le hizo saber que Aixa Abasto hizo una fuerte campaña para sacar de la casa a su amiga Lucía Maidana. Fue entonces que Zoe se sinceró una vez más y aseguró que hubiera preferido que estuviese más tiempo dentro de la casa, ya que era una buena amiga y una gran contención para ella.