"Porno y Helado" Temporada 2: más humor, nuevos personajes y el regreso de los "rolingas", ¡mirá el video!

Embed - ENTREVISTA SIN FILTRO: Piroyansky, Sofi Morandi, Gime Accardi y Santi Talledo | Porn* y helado T2

Nueva temporada, más personajes y risas aseguradas

La segunda temporada viene recargada con nuevos personajes que se suman a la ya icónica pandilla. Sofi Morandi y Nachito Saralegui, quienes se convirtieron en favoritos del público, siguen aportando momentos de locura, mientras que el regreso de Santi Talledo traerá maldad y sed de venganza.

Embed #Estreno ¡La Temporada 2 de "Porn* y Helado" ya está acá! @agusmonti charló con el elenco sobre los "rolingas", la tribu urbana que une a los personajes de @martinpiro y @gimeaccardi. Esta temporada viene recargada de humor y situaciones delirantes @primiciasyacom pic.twitter.com/QUXBy8d1FX — A24.com (@A24COM) September 20, 2024

Además, la temporada introduce a los nuevos personajes interpretados por Gimena Accardi, Matías Mayer y Ángela Torres, quienes traen consigo más situaciones hilarantes y giros inesperados. Los actores mencionan cómo sus roles aportan nuevas dinámicas al grupo, manteniendo el espíritu irreverente que caracteriza a la serie.

Una forma única de ver la serie

Según el elenco, esta segunda temporada de Porno y Helado no solo trae más humor y momentos absurdos, sino que también propone una forma muy particular de disfrutar la serie. “Si te gustaron series como The Office o Bojack Horseman, Porno y Helado es definitivamente para vos”, comentan los protagonistas. El enfoque irónico y bizarro sigue siendo el eje central, pero ahora con situaciones más extremas y un estilo visual renovado.

Embed ¡El elenco completo de #PornoYHelado recomienda la serie de una manera muy original!



Martín Piroyansky, Sofi Morandi, Nachito Saralegui, Gimena Accardi, Santi Talledo y Matías Mayer en una entrevista exclusiva con @agusmonti @primiciasyacom pic.twitter.com/DTdWTohax1 — A24.com (@A24COM) September 28, 2024

El impacto de "Porno y Helado" en la cultura pop

La primera temporada de Porno y Helado fue un éxito rotundo, no solo por su estilo de comedia absurdo, sino también por su sátira sobre las relaciones humanas y el caos del día a día. En esta segunda temporada, la serie no solo retoma ese enfoque, sino que lo lleva a otro nivel con personajes aún más excéntricos y situaciones que desafían lo predecible.

Martín Piroyansky, creador y protagonista, sigue sorprendiendo al público con su estilo único, mientras que Gimena Accardi, Sofi Morandi, Nachito Saralegui, Santi Talledo, Matías Mayer y Ángela Torres consolidan a Porno y Helado como una de las series argentinas más destacadas de Amazon Prime Video.

¿Porno y helado tendrá tercera temporada? ¡ALERTA SPOILERS!

El último episodio de Porno y Helado T2 deja a los fanáticos con una intrigante escena que sugiere una posible continuación. En un inesperado giro final, un taxi al estilo "DeLorean" de Volver al Futuro aparece y se lleva a los tres protagonistas, Pablo (Martín Piroyansky), Ceci (Sofi Morandi) y Ramón (Nachito Saralegui), a viajar en el tiempo para resolver un problema crucial. La serie cierra con una canción que plantea la gran pregunta: ¿Debería continuar Porno y Helado con una tercera temporada o este es el final definitivo? Los fans ya están especulando sobre lo que podría venir.