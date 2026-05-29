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Cine: "Conociendo a Didier", el libro se transformará en película animada

29 may 2026, 08:00
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La literatura infantil de nuestro país goza de un prestigio y reconocimiento muy importante, y es por ello que las cinematográficas internacionales ponen el ojo en las mismas desde hace mucho tiempo.

Este es el caso de la obra de la escritora Renée Gérard "Conociendo a Didier" que se convirtió en su primer libro y que ya fue sondeado por los grandes monstruos de las plataformas internacionales para llevar la mágica historia a pelícila de dibujos animados.

"Conociendo a Didier" es el primer libro de una saga infantil escrita por Renée Gérard publicado en Argentina. Es una obra con un fuerte tinte de fantasía, magia y conexión con la naturaleza, pensada no sólo para entretener a los más pequeños, sino también para dejar un mensaje profundo tanto a los niños como a los adultos que los acompañan en su lectura.

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A grandes rasgos, la historia y la propuesta detrás de la obra giran en torno a los siguientes pilares:

EL PROTAGONISTA Y SU MENSAJE: Didier es un personaje que se destaca por ser especial. La intención central de la historia es mostrarle a los niños que ser diferentes es algo sumamente valioso, porque ello los convierte en únicos e irrepetibles. Más que un protagonista tradicional, Didier, funciona como un niño que se transforma en un héroe protector sin proponérselo.

EL ENTORNO: La trama se sumerge en un mundo fantástico muy vivo, donde la naturaleza cobra un rol fundamental. Didier vive en un bosque con vida propia, donde las flores susurran y los animales interactúan, creando una atmósfera mágica de reconexión con lo esencial. Se tratan temas profundos explicados con ternura y aunque abunda la fantasía, el libro no esquiva realidades complejas. Por ejemplo, aborda la pérdida y la muerte (a través de la figura de la abuela de Didier) de una manera muy cuidada y comprensible para los niños, transmitiendo la idea de que hay otros lugares bellos donde descansan los seres queridos.

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EL TRASFONDO DE LA OBRA: Nace como el puntapié inicial de lo que está proyectado para ser una saga. La autora ha mencionado en entrevistas que busca apelar a ese "mundo invisible o secreto" que tienen los niños, invitando también a los adultos a no perder la capacidad de creer en la magia para seguir creciendo desde el corazón. Es un libro ideal para trabajar la empatía, la autoaceptación y el amor por la naturaleza con los más chicos.

Renée Gérard es una escritora e ilustradora argentina que enfoca su labor creativa principalmente en el desarrollo de la literatura infantil y los libros ilustrados ("books"), destinados a lectores de todas las edades.

Por otra parte, Renée Gérard, se ha negado a utilizar en su obra un lenguaje absolutamente infantil con el fin de que los más pequeños enriquezcan su vocabulario preguntando a los mayores el significado de alguna palabra que no conozcan.

“Conociendo a Didier” representa ese mundo mágico que sólo habitan quienes creen en el amor y en la magia para crecer.

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