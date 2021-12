El crudo relato de Estefanía Pasquini sobre la Navidad de 2020

estefania pasquini 1.jpg

Y siguió: "El 24 a la noche del año anterior me agarro llorando desconsoladamente, por lo que no había podido ser... Por un año donde ya estaba perdiendo todas las ilusiones de ser mamá, harta de los fracasos, harta de inyectarme cada día y cada año sin lograr nada, con toda mi flia diciéndome, ya vamos a poder (porque ya era un objetivo de todos) claramente necesitaba escuchar eso... No importaba si era verdad o mentira, pero necesitaba que alguien lo dijera...".

"Un año después acá estamos... Con Emilio en brazos, ningún pronóstico pudo con nosotros, por eso siempre digo, no compres lo que te dicen o lo que te dice tu cabeza con ese "no vas a poder" Desealo tanto y buscalo, que a la vida no le quede otra que dártelo", finalizó muy movilizada.

El mensaje de Estefanía Pasquini para celebrar su aniversario de casada con Alberto Cormillot

A más de tres meses de haber sido padres de Emilio, Estefanía Pasquini y Alberto Cormillot cumplieron 2 años de casados, y la nutricionista no dudó en saludar a su marido y padre de su hijo con un conmovedor texto.

Desde su cuenta de Instagram le dedicó las palabras más dulces a su alma gemela: "Si tenés pareja y crees que es perfecto, no te cases. Si crees que no hay nadie como él, si cada vez que lo ves sentís mariposas en la panza y el tiempo se te pasa volando, no te cases. Si harías cualquier cosa por verlo un segundo, si solo pensás en estar con él, que nadie te va a amar así, o que no podes amarlo más de lo que ya lo haces, no te cases. Si estas enamorado, no te cases", fueron las primeras líneas de Estefanía Pasquini.

Toda una declaración de amor a Alberto Cormillot, asegurando: "Hacelo recién, cuando no quieras regalarle la luna, sino ir juntos, cuando te cueste hablar, reír, estar ahí... Y aun lo haces. Cuando lo extraordinario se vuelva rutina, y puedan hacer de eso cotidiano algo extraordinario. Cuando entiendas que no es un trofeo, sino un regalo que hay que cuidar".

Pero eso no fue todo, porque Estefanía Pasquini siguió enumerando las razones de su decisión de casarse: "Cuando acepten su pasado sin juzgar y el futuro sea una oportunidad de hacerlo feliz. Cuando entiendas que pedir perdón, es mucho más importante que perdonar y tener la razón. Cuando sepas que podes vivir sin él, pero aun así lo elegís para todos los días. Porque el amor es humilde, amable, comprensivo, no es presumido, egoísta, ni rencoroso, el amor así, jamás pasará".

Ya por último, la nutricionista volvió a mostrarse completamente enamorada del padre de su hijo, al dedicarle un: "Gracias por elegirme, por quererme, respetarme, cuidarme, acompañarme y por darme éste amor tan lindo y lo mas hermoso de la vida que es Emilio. Para toda la vida @drcormi te amo".