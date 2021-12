Las vacaciones de Mariana Brey con su actual pareja, ¡y su ex!

“Somos una verdadera familia ensamblada”, dijo el lunes la panelista en LAM, ante la sorpresa de sus compañeros.

“Por ahora, que yo sepa, no está en pareja. Debe tener alguna pero no la conozco. Mi hijo es muy reservado y Leo también”, se sinceró Mariana Brey sobre el presente sentimental de su ex.

Y remarcó la buena onda que existe entre su actual pareja y su ex: “Este es un mérito de ellos. Yo no soy una persona que ponga trabas”.

mariana brey.jpg

Duro descargo de Mariana Brey tras sufrir un robo

La panelista Mariana Brey contó en LAM cuál fue la modalidad delictiva que usaron para sacarle sus pertenencias en la zona porteña del Abasto.

"Yo iba a cambiar algo y me iba porque tenía clases de coaching. La cosa es que subí a mi camioneta y en el camino, me doy cuenta que me habían sacado la computadora y un bolso con todos los apuntes y trabajos", señaló Mariana Brey.

Y detalló cómo inhibieron la señal de la alarma de su camioneta: "Me dijeron que es algo muy común. Para mí es nuevo pero la modalidad es muy usada... inhiben las alarmas y te sacan las cosas. Perdí todo, mis pertenencias, mi computadora, cosas de estudio que no le sirven a nadie y bolsas de ropa que había comprado".