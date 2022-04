Abel Pintos recordó el ataque de furia que tuvo: qué le pasó

Uno de los tópicos planteados se trató de un día de furia y ahí el cantante recordó la tensa discusión que tuvo con una empresa de telefonía celular.

Lo cierto es que tras ese intenso debate, Abel Pintos reconoció que chocó minutos después: "Yo una vez, salía de una compañía telefónica y me enojé mucho, un poquito de voz alta. Tuvimos un entredicho", comentó.

Embed

Y contó qué pasó después: "Y lo peor es que no me pude despegar de la calentura, salí muy enojado del lugar y por ir puteando, choque contra otro auto en el semáforo".

El artista contó que no quería que lo dejen sin teléfono durante sus giras por el exterior, algo que le venía sucediendo últimamente.

"Yo le planteaba a la empresa, ´cobrame lo que me tengas que cobrar, pero no me cortes el teléfono, dejáme hablar tranquilo´ y no había caso", confesó Abel.

abel pintos.jpg

La figura que dejó plantado a Andy Kusnetzoff

Uno de los invitados a PH Podemos Hablar se bajó a último momento del regreso de Andy Kusnetzoff y causó polémica. María Becerra canceló su participación el programa y generó polémica.

En este sentido, el periodista Ángel de Brito escribió en su cuenta de Twitter que la cantante no asistiría, y también reveló quién la sustituye en su lugar: "Se bajó María Becerra del primer programa de PH porque se sentía mal y va Belu Lucius", reveló.

Esto causó mucho revuelo en las redes sociales, ya que María Becerra se presentó junto a J Balvín en los Premios Grammy y fue muy criticada por su actuación arriba del escenario.