Nancy Pazos se hartó y reveló que demandará a Mariana Brey: "Voy por todo"

La periodista también reflexionó sobre el impacto de los dichos de su colega: “Me parece que le viene bien a ella y a todos los que son comunicadores: no se puede agraviar de esa manera a una persona. Dejaron de hablar de espectáculo y están hablando de política. Bueno, tiene un peso. Yo soy una periodista de política hace 38 años. A mí no me pueden decir gratuitamente golpista. Porque si hay algo que tengo yo es compromiso con la democracia”.

Cuando le preguntaron si sentía que había ensañamiento por parte de Brey, fue tajante: “Ignorancia, básicamente, porque si no lo fuera entendería que tienen valor las palabras. Aparte vos fijate su manera de discutir. El otro día se lo dijo (Pablo) Duggan y tiene toda la razón. Ella habla fuerte y dice siempre lo mismo cinco veces. Es su sistema”.

Por último, ante la posibilidad de que Brey se disculpe, Pazos fue categórica: “No, no, me va a tener que pedir disculpas en Tribunales y después le voy a hacer juicio civil para sacarle plata. Voy por todo”.

¿Qué dijo Yanina Latorre tras cruzarse con Nancy Pazos al aire?

La semana pasada Yanina Latorre fue una de las invitadas al ciclo A la Barbarossa (Telefe), donde se reencontró en vivo con Nancy Pazos. Durante la emisión, ambas protagonizaron varios cruces cargados de tensión y comentarios filosos que no pasaron desapercibidos.

Más tarde, en una entrevista con Intrusos (América TV), Latorre habló sobre el vínculo distante que mantiene desde hace tiempo con Pazos y aseguró que su paso por el programa de Georgina Barbarossa fue positivo: dijo que la pasó "bien".

“Yo la pasé bárbaro, espectacular el programa, divino las chicas y Georgina. La que no la debe haber pasado bien es Nancy, que es la que no quería venir porque yo estaba. Al final no sé si la obligaron y tuvo que venir. La noté nerviosa, desencajada, rara. Se ve que ella tenía pensado decirme algo y la descoloqué”, indicó.

Sobre el comportamiento de su colega, Yanina fue contundente: "Ella es la que no me saludó, cuando yo di la nota con Georgina se levantó y se fue, qué se yo, boludeces que una chica de cincuenta y pico de años...".

Y lejos de bajar el tono, continuó con una crítica directa: “Es tan insegura y se autopercibe que no soporta el brillo ni el crecimiento del otro. Creo que le pasa eso conmigo: ella juró que iba a ser más que yo y hoy yo soy más que ella".

Cuando le preguntaron si volvería a compartir trabajo con Nancy Pazos, Latorre no dudó: "Yo volvería a trabajar con ella, la tendría de panelista, es efectiva". El periodista Alejandro Guatti le recordó: "Nancy también es conductora", y ella respondió con ironía: "De aire no, de cable".

Sobre el conflicto que se generó entre ambas, Yanina fue clara: "Ella la tiene conmigo. A mí que me importa quién esté de panelista, me invitan, vengo y punto".

Finalmente, se refirió al comentado baile de Pazos en el escenario, que generó repercusiones en redes sociales, y opinó sin vueltas: "No fue una crítica lo de su baile, baila mal. Yo no me pondría esa ropa, si lo va a volver a hacer se nota que le sobra el tiempo para ensayar".