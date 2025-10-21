Cinthia Fernández apareció de imprevisto en el viaje de egresados de sus hijas y la aniquilaron: "Pasaste..."

"La cosa es así. Mis hijas más grandes estaban de viaje de egresados en el Tigre, hoy me levanté y me sentía muy movilizada sin ellas, y la verdad dije acá sentada no me puedo quedar. Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma", comenzó Cinthia Fernández su mensaje.

"Las fui a sorprender y solo darles un beso. Y es el mejor regalo que tuve, abrazarlas y escuchar los te amo y los te extraño. No pido más en esta vida, solo que nunca me falten. Las amo y creo que volvería de otras vidas solo por un beso de ustedes. Gracias por hacerme del título de mamá!", continuó emocionada.

"Feliz día! A los que las son, que las que lo esperan, a las que nos dieron la vida, a las que perdieron, y a las que no pudieron. Gracias por ser mi cómplice eterno @_robertocastillo__ y a mi chiquita que guardo milagrosamente el secreto #franchulen", finalizó su posteo agradeciendo también a su pareja, el abogado Roberto Castillo, quien también aparecía en las imágenes.

Las tremendas críticas que recibió Cinthia Fernández por aparecer en el viaje de egresados de sus hijas

Tras compartir la sorpresa que le dio Cinthia Fernández a sus hijas más grandes, Charis y Bella, el posteo se llenó de comentarios donde muchos usuarios cuestionaron la actitud de la panelista en invadir ese momento único e inolvidable de las niñas con sus compañeros de colegio.

"Te pasaste tres pueblos, es como que en la luna de miel te aparezca tu suegra…", "Me parece malísimo... No tiene nada de tierno esto que hiciste, ellas están creciendo y vos no las dejas", "¿Y cuando ella viaja sin las nenas? No las extraña", "Pero cuando te vas de viaje con Castillo no estás tan movilizada y desesperada por un abrazo de tus hijas", "Cualquiera, es su momento, su viaje de egresadas. Pensaste solo en vos y no en ellas. Una pena", "¡Qué desubicación! Entrometerse en un campamento no es opción", fueron algunas de los picantes comentarios que recibió la publicación.

Algunos seguidores en tanto la bancaron por la actitud de la modelo quien hace unos días cumplió 38 años: "Perfecto! Hay que hacer lo que uno siente. Sin pensar lo que opine el resto", "Qué genia esa mami".

Se trata de las tres hijas que tiene Cinthia Fernández y el ex futbolista Matías Defederico, quienes se separaron en 2016, aunque el divorcio se firmó en 2018. Las gemelas Charis y Bella nacieron en 2013 y Francesca, la más pequeña, 13 meses después. ¿Qué te pareció la sorpresa que le dio Cinthia Fernández a sus dos hijas en medio del viaje de egresados?