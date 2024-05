Agustín Franzoni confesó si le fue infiel a su ex Flor Jazmín Peña y enfrentó las críticas de los fans de Occhiamin

“Es que nadie puede entender la peli. Entiendo que la gente que me bardea son fans de Occhiamin y eso, pero no podés juzgar el dolor ajeno porque nada se puede juzgar. Nadie puede sentir lo que yo siento ni nadie sabe lo que yo sentía”, expresó Agustín Franzoni.

Y continuó enfrentando los comentarios de los fans de Occhiamin que en su momento lo cuestionaban: “Partiendo de esa base, no me afecta lo que me diga la gente, me parece ridículo. Ya el que comenta eso es porque no está haciendo nada, no le pasa nada. ¿Vos tenés tiempo para comentar sobre la vida de otro?”.

"Nosotros no somos Messi chicos", cerró Grego, por los comentarios que recibió el influencer sobre aquel final de noviazgo. En tanto, el influencer enfrentó la versión de infidelidad a Flor por un chat que apareció el año pasado con otra mujer, cuando aún estaban en pareja.

A lo que el joven aseguró que se mostró solo una parte de ese diálogo y descontextualizado: “Yo jamás le fui infiel a Flor, jamás. Ni cerca”, sentenció firme.

Se supo la verdad detrás del casamiento de Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña

Este jueves, Nico Occhiato y Flor Jazmín Peña sorprendieron a todos al anunciar su boda al aire en Nadie dice nada, su programa en Luzu TV. "En dos semanas nos vamos a casar", lanzó el conductor.

La noticia causó shock en el equipo. Sin embargo, el presentador aclaró que será un casamiento falso. "Nos vamos a casar en una falsa boda, en el teatro Colón... Esto es real. Vamos a celebrar nuestro amor con toda la comunidad de Luzu", precisó.

Lo cierto es que la boda es parte de una campaña de marketing de Netflix para promocionar la última temporada de Bridgerton. "La gente de Netflix se acercó a nosotros y nos propuso esto. Nosotros dijimos: 'la hacemos y la vamos a trasmitir'. Va a ser el 30 de mayo, a las 20:30", advirtió Nico Occhiato.

Súper entusiasmada, la bailarina mencionó que ya está trabajando en el vestido, que será inspirado en dicha serie. "Antes de venir me tomaron las medidas para hacerme un vestido de novia. Va a ser con temática de Siglo XIX", comentó, feliz por la falsa boda.

Al finalizar, el conductor de Nadie dice nada adelantó que los invitados centrales serán los integrantes del programa y del canal. "Todos los personajes de Luzu van a participar", cerró.