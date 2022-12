Agustina Kämpfer lanzó su libro "Las Parturientas" y habló de su maternidad: "Es la mejor identidad..."

“Empecé a escribir Las Parturientas cuando quedé embarazada. Lo tomé y lo dejé varias veces, siempre con el norte de no formar parte de la legión de personas que, a través de las generaciones, custodiaron un mensaje erróneo y dañino acerca de este período. Las mujeres estamos como obligadas a expresar que el embarazo es únicamente maravilloso, y la que se anima a un comentario al margen, ¡al infierno de las mamás! ¿No es demasiado insoportable ya?”, reflexionó la conductora sobre el mensaje que se propone dar.

Pero entre las clases de yoga, el programa de entrevistas Algo que Contar, y la escritura, Agustina es, además -y sobre todo-, la mamá de Juan, “la mejor identidad entre todas las que tuve”, aseguró.

“Amo el yoga y escribir me hizo muy bien, ¡sobre todo durante las cuarentenas! Fue una vía de escape enorme, me sentía muy afortunada de tener este proyecto a medio terminar, porque pude tomarlo y enfocarme en algo que me nutría. Y en eso estoy, justamente: si algo me nutre, por más que eventualmente me agote -como toda madre-, intento disfrutarlo con toda la energía que tenga disponible (que a veces puede ser muy poca)”, añadió.

Escribir en tiempos de redes sociales y una tele a puro reality, un desafío para Agustina Kämpfer

“El tiempo que lleva escribir un libro tiene que ser pensado como una inversión del alma. El rédito económico es minúsculo y quien escriba tiene que saber que, sin dudas, ¡generando contenido en tik tok va a conseguir mucha más repercusión, en mucho menos tiempo! Por supuesto que si hago crecer mi cuenta de Instagram puedo convocar a muchas más marcas que publicando un libro que comparte crónicas de embarazos caóticos. Pero lo escribí para aportar un granito de arena al destierro de estos mandatos, no para sumar seguidores”, aseguró Agustina sobre el desafío de sacar un libro en tiempos donde mandan las redes sociales.

Al se consultada por su opinión sobre el programa más visto de la televisión, Gran Hermano, aseguró: “¡Las últimas noticias de Gran Hermano hablan de un participante que, como si nada, contó que guarda fotos íntimas de mujeres en su drive, para difundirlas en no sé qué caso!”, dijo sin poder creerlo.

“La indignación que causó es un buen síntoma, pero la propagación de ese tipo de mensajes en el programa más visto de la tv, no deja de parecerme alarmante”, cerró