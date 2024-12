Alerta en Gran Hermano 2024 por una polémica actitud que podría derivar en una sanción

Al parecer, Renato Rossini y Giuliano Vaschetto intentaron avanzar sobre Chiara Mancuso, pero ella les puso un freno. "La quisieron apretujar a Chiara y ella dijo: 'no, chicos, no'. ¡Y salió! No sé si lo habrán mostrado", detalló Brian.

Juan Pablo advirtió que un hecho de esas características podría ser motivo de sanción en el reality. "Eso es algo muy sensible acá en la TV", exclamó. "¡Fue terrible!", asintió su compañero, que fue testigo de todo.

Hasta el momento no se vieron las imágenes del hecho. Habrá que esperar para ver si aparecen y si la producción toma cartas en el asunto.

¡Bomba! Quiso abandonar la casa de Gran Hermano 2024 y sus compañeros quedaron en shock: "Chau"

Sin dudas desde que comenzó la nueva edición de Gran Hermano 2024 (Telefe) Petrona Jerez fue una de las participantes que mejor se supo ganar el cariño de público con sus divertidas ocurrencias.

Aunque dentro de la casa tuvo algunas crisis con sus compañeros, parecía que todo iba bien hasta que durante la madrugada se puso su característico poncho y corrió hacia la puerta con ánimos de salir. “Chau”, gritó tirándoles un beso a sus compañeros.

“4:30am Petrona decide abandonar la casa de Gran Hermano”, escribió en X el usuario que compartió el momento exacto en que la tucumana corre por el jardín hacia la salida.

De todas formas, todo quedó en un simple susto y la participante finalmente volvió con sus compañeros, que quedaron impactados con su look y la recibieron cantando juntos la canción de El tren del cielo.

"Quiere copiar a Furia pobre, no tiene el carisma y es muy fingido", "Sin palabras...", "Ya no sabe que inventar, se nota forzado para tratar de ganar votos", "Me caía bien ahora ya no", "Que fantasma", escribieron algunos usuarios al ver la situación.