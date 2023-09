Alex Caniggia le dio su apoyo a la amiga que traicionó a Mariana Nannis: "Cuanta verdad"

A raíz de la noticia, fue Alex Caniggia quien decidió expresarse al respecto y se manifestó a favor de la amiga de su mamá. El joven compartió en sus historias de Instagram la captura de una nota sobre el tema en el portal Ciudad Magazine y escribió: “Soraya como te banco, cuanta verdad".

Como si eso no era fuera poco, utilizó las fotos de portada de la noticia y debajo Mariana adjunto: “Lacra y rata”, mientras que en la otra foto afirmó: “Soraya amiga”.

Alex Caniggia sobre Mariana Nannis

Charlotte y Alex Caniggia vendieron una joya de Mariana Nannis por una cifra millonaria

Charlotte y Alex Caniggia estuvieron en una famosa casa de empeño y llevaron una tiara de Mariana Nannis para vender. La tasadora vio esa joya, quedó fascina y les hizo una oferta.

"Es una tiara divina, con brillantes. ¿Les digo cuánto tiene acá?", expresó la empleada de dicha casa de empeño. "Sí", respondió los hermanos al unísono. "Tienen 15 millones de pesos!", precisó la experta.

Charlotte y Alex festejaron al enterarse de la suma. De hecho, el mediático pidió un poco más y logró que suba la cotización. "¿Pueden ser 16 millones?", indagó. La contraoferta no estuvo nada mal: "$15.850.000".

Las cosas entre Mariana Nannis y sus hijos no está nada bien. Tal vez, por esa razón, los hermanos no tuvieron problema en deshacerse de un regalo de su mamá. Habrá que ver si ex pareja de El Pájaro Caniggia se entera de esta venta a sus espaldas.