Ana Rosenfeld cruzó dura a Mauro Icardi tras sus declaraciones: "La separación de Wanda Nara es..."

Wanda Icardi .jpg Mauro Icardi negó estar separado de Wanda Nara. Pero la abogada de la rubia lo cruzó: "Es oficial y legal la separación de Wanda y Mauro".

A través de una comunicación con Diego Esteves, uno de los periodistas del programa conducido por Karina Mazzocco, la representante legal de la rubia hizo saber sobre los dichos de Icardi: "Es oficial y legal la separación de Wanda y Mauro. No está el divorcio, pero está la separación".

"Hay una diferencia sustancial: los dos pueden hacer su vida porque, según me explican, el adulterio no es algo menor en Italia y puede ser una cuestión para batallar legalmente. Entonces decidieron separarse legalmente pero no hay aún la separación de bienes, que igual estaría hecha por un acuerdo previo", detalló el integrante de A la tarde.

La reacción de Wanda Nara tras las picantes declaraciones de Mauro Icardi

Este miércoles, Mauro Icardi explotó en un vivo en Instagram contra Wanda Nara. "Estoy harto de las mentiras, de los inventos. Wanda pide la separación hace un año y nunca lo hace. Siempre hay un chantaje, una amenaza, algo, y nunca nos separamos", sostuvo.

En LAM (América TV), Ángel de Brito reveló que, según dejaron trascender desde el entorno de la mediática, las declaraciones del jugador marcaron un punto de no retorno en la relación.

"Lo que alguien me dijo a mí es: con esto se terminó. No hay vuelta atrás. Y esto es lo que piensa Wanda Nara. Le pareció incensario este vivo", comentó el conductor. Además precisó que, la semana próxima, la botinera viajará a Europa para verse cara a cara con el padre de sus hijas. "Cuando ella vuelva, porque en unos días se va para allá, se termina la relación", añadió.

Por último, el conductor remarcó que el vínculo entre ellos se quebró cuando él estuvo con La China. "Esta es la primera vez que Icardi reconoce que todo empezó con lo de La China", cerró.