Ana Rosenfeld sufrió un accidente automovilístico y tuvo que ser internada de urgencia

Aunque el comunicador no dio más información sobre el accidente, sí confirmó que la abogada se encuentra fuera de peligro.

Por otro lado, la letrada de Wanda Nara, entre otras famosas, había estado el mes pasado vacacionando en Punta del Este, Uruguay, con sus hijas Pamela y Stephanie.

Ana Rosenfeld reveló por qué Fabián Doman se enojó con ella: "Yo le avisé y..."

Ana Rosenfeld habló el miércoles en Intrusos, América Tv, y aclaró cómo quedó su vínculo con Fabián Doman, después de algunos rumores de pelea tras no aceptar sumarse a su panel de su programa Bien de mañana, El Trece.

La reconocida abogada comentó las razones por las que no aceptó esa propuesta televisiva y aclaró: "Doman no me odia ni yo lo odio a él", comenzó su relato la letrada.

Y añadió: "Me mandó un mensaje su productora y me dice que estaban armando el nuevo equipo. De panelista y menos a la mañana me resulta absolutamente imposible por los horarios de Tribunales. Ir de vez en cuando convocada por un tema en particular por lo que yo sé hacer, sí".

Contó además cuando se encontró con el conductor hace poco: "Estuvimos charlando dos minutos en un evento y no sentí en ningún momento que Doman estuviera enojado conmigo".

Y luego Ana Rosenfeld terminó reconociendo: "Se enojó (Doman) porque en un cumpleaños mío invité a su ex mujer (Laura de Lillo). Con la que me veo muy seguido es con Laura, su ex. La vez que vino Fabián con su novia (Viviana Salama) sabía estaba Laura, yo le avisé, y me dijo que estaba bien".

"Doman le tendría que pedir permiso a Viviana para juntarse a tomar un café conmigo", cerró picante la abogada.