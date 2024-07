Anamá Ferreira renunció al programa de Jey Mammon a pocos días del debut: el picante motivo

"Se fue bastante enojada con la producción porque le habían propuesto ser parte del programa durante toda la hora e involucrarse todo el tiempo con Jey"., indicó.

"Ella se sintió destratada porque la trataban de 'susano' y no le gustaba como enfocaban el tema del humor, en algún punto sentía que la ponían más de payaso que de humorista, que para lo que fue convocada", detalló.

Y agregó: "Renunció porque no quería estar más en ese lugar. Cuando pasan a la noche, a Anamá la querían seguir teniendo pero ella dijo que bajo ningún punto de vista porque no le servía. Esto en el entorno cayó mal, no les gustó la renuncia. Anamá sentía que iba a tener una participación más grande".

El verdadero motivo por el que Dalma Maradona le puso fin a su amistad con Jey Mammon

En las últimas horas, a raíz de la noticia de que Jey Mammon vuelve a la televisión en breve tras la denuncia de abuso sexual por parte de Lucas Benvenuto, Dalma Maradona habló sin filtro sobre la amistad que supo tener con el humorista y por qué desde hace tiempo no han vuelto a verse ni a hablarse.

Todo ocurrió en el programa de streaming #ÁngelResponde (Bondi) cuando abordaron la noticia. Fue allí cuando la hija de Diego Maradona reveló que no volvió a ver Jey desde su casamiento con Andrés Caldarelli en 2018, dejando entrever que entre su marido y Mammon no habría habido buena onda.

“¿Cuándo apareció la denuncia no le preguntaste? ¿No hablaron?”, fue la lógica consulta de Ángel a la mamá de Roma y Azul, a lo que Dalma admitió sincera: “No, yo sentía que él no tenía ganas de hablar con nadie”.

Al tiempo que detalló: “Yo tomé una postura, pero es lo que dice él ‘yo soy inocente‘, yo no voy a ir en contra de eso. Técnicamente tiene razón, pero hay algo de allí que no...”. “¿No te cierra?, completó Ángel a modo de pregunta, y ella respondió con un tajante “no”.

Asimismo, Ángel de Brito expuso su posición al respecto, revelando que, al igual que Dalma, su instinto ante el proceder de Jey, lo llevó a cortar todo tipo de vínculo.

“A mí me pasó lo mismo, no me importa lo que diga la justicia. Le pregunté qué había pasado, contame tu versión, como me encontré con una pared y una relación que fue hace 15 años que lo conozco y no la conocía, es raro”, concluyó el conductor.