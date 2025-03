Ángel de Brito aniquiló a Morena Rial tras un fuerte comentario: "Chorra..."

Y de manera directa, el conductor de LAM (América TV) no dudó en recoger el guante y arrojó de manera explosiva: "Me lavaba las manos después de tocarte bola de mierda, chorra, macumbera, mala hija y pésima madre. PD, que lo demuestren".

Ángel de Brito

La grave denuncia que complica a Morena Rial en Córdoba y podría llevarla a juicio

Morena Rial sigue en libertad tras la excarcelación por el robo a la casa en Villa Adelina ocurrido en enero pero ahora se reflotó una vieja causa en Córdoba que podría complicar mucho su situación.

Pepe Ochoa detalló en LAM, América Tv, los cuatro hechos por los que la hija de Jorge Rial fue denunciada en su momento y por que se solicitó que sea elevada a juicio. En caso de prosperar, esto podría complicar su situación legal.

A la joven se la acusa de cuatro episodios por daños, coautora de robo y amenazas, hurto reiterado y coacción. "Pidieron que esa causa se eleve a juicio. Morena apeló para que no se haga y están esperando qué decide el juez", explicó el panelista.

Y añadió: "El juicio es bastante complejo y en el momento en que está Morena ahora no le convendría. De ser así, ella debería ir a Córdoba a declarar". El resto de las imputadas son las amigas de Morena, Camila Yohana Velázquez y Ayelén del Valle Castro.

Facundo Ambrosioni (su ex pareja y padre de su hijo Francesco), Rodrigo Ambrosioni (ex cuñado), Norberto Fabián Ambrosioni (ex suegro) y Dylan Omar Rodríguez (otro ex novio) son los denunciantes.