Ángel de Brito anunció una nueva baja en Luzu TV y sorprendió a todos: "Lo limpiaron"

Cabe recordar que el mediático protagonizó varias polémicas y en más de una oportunidad se refirió a sus compañeros de manera no muy amable y terminó por generar más conflictos al aire.

Por otro lado, De Brito anunció que vuelve BDV, el ciclo que marcó un antes y un después en su carrera. "BDV vuelve pero en otro lado. Pronto", escribió.

Ángel se despidió de BDV, que salía al aire en Ciudad Magazine, en 2016, luego de nueve exitosas temporadas al aire, marcando la agenda del mundo del espectáculo.

ángel de brito_tuit.jpg

Éxodo masivo en Luzu: las figuras que dejan a Nico Occhiato y los duros motivos

Luzu Tv, el canal de streaming de Nico Occhiato, se convirtió en un gran éxito en poco tiempo y hace unos días sus seguidores se sorprendieron al ver a Nacho Elizalde despedirse entre lágrimas del ciclo Nadie dice nada, que justamente conduce Occhiato.

Lo cierto es que a punto de finalizar el 2024 y como suele ocurrir en los canales se va dando una renovación de cara al próximo año. Lo cierto es que en LAM, América TV, profundizaron en particular el por qué las figuras centrales de Occhiato en su canal se están yendo, ya que Momi Giardina y Santiago Talledo también abandonarían el exitoso ciclo.

Yanina Latorre estuvo junto a Nacho Elizalde en el streaming del programa de Susana Giménez tras la entrevista en el estudio y luego amplió sobre su reciente salida de Luzu.

"Elizalde se fue de Luzu, no me quiso contar. A mí me dijeron que se fue por guita. También se fue la hija de Iúdica, Valentina. Todas estas figuras tienen destino, el tema es qué destino va a tener Luzu", indicó la panelista.

Embed

"Escándalo, van a abandonar prontamente Nadie dice Nada Momi Giardina y Santiago Talledo. Se van por guita y por proyectos nuevos", indicó sobre el tema Pepe Ochoa sobre las nuevas salidas que tendrá Nico Occhiato en su equipo.

Y Yanina Latorre recordó: "La que se había ido también por temas de dinero había sido Nati Jota. La está rompiendo ahora, Nati es muy incorrecta y a Nico le incomodaba un poco".

A lo que Pepe explicó en detalle del problema económico que pasarían las figuras en Luzu: "Hay un malestar económico. Cada uno gana bien, lo que sería un sueldo fijo para una persona que hace streaming estaría bien pago. Pero hay un tema de que llenan estadios, viajan por todo el mundo y entiendo que no hay un un arreglo mejor o superador con ese tema. No hay un arreglo superador. Toda Occhiato".

Y Fefe Bongiorno comentó sobre esto: "No es tan así, si hago un teatro el día de mañana me dan un porcentaje como productor. Cada uno tendrá si satisfacción o no. A mí mi de Nacho me dijeron lo que él dijo en el streaming, que es lo que le pasó a Nati y Val en su momento, las cosas cumplen un ciclo".