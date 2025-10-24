A24.com

Ángel de Brito expresó su preocupación y suplicó por Tini Stoessel tras el video que grabó llorando

Ángel de Brito expresó su preocupación por Tini Stoessel tras el video en el que se la ve llorando, luego de la suspensión de su primer show de Futtura debido a las malas condiciones climáticas en Capital Federal.

24 oct 2025, 21:00
Ángel de Brito expresó su preocupación por el delicado momento que atraviesa Tini Stoessel, luego de que la cantante se viera obligada a suspender su primer show de Futtura en Tecnópolis, previsto para el 24 de octubre. La decisión no fue sencilla, y la artista fue captada en un video grabado por ella misma, llorando desconsolada por la frustración de no poder presentarse ante su público.

El material difundido en sus redes sociales generó una ola de reacciones de los fanáticos, quienes no tardaron en mostrar su apoyo y empatía hacia la cantante. Además, periodistas y medios de comunicación se hicieron eco de lo que se vio en las pantallas.

El conductor de LAM (América TV) fue el primero en manifestar, en su programa de Bondi Live, que, para él, algo no está bien en la artista: “Yo sé que nadie quiere criticar a Tini Stoessel, y no la voy a criticar por ‘nepo’, pero el video que subió llorando por la suspensión del recital… por favor, que alguien la cuide a Tini Stoessel, alguien que la agarre a esa chica y la cuide y la rescate de lo que esté viviendo”.

“Una artista de su talla, de su categoría, no puede llorar en un video porque se suspende un show por lluvia. No es que vino un terremoto y murieron sus fans. Por lluvia, lo más habitual. Primero, te grabás y llorás… borralo", consideró De Brito, que la reacción de la cantante fue exagerada si se tiene en cuenta su trayectoria y renombre en la industria cultural. Pero su preocupación estaba latente.

El conductor también hizo referencia a los momentos difíciles que atravesó la artista en el último tiempo: “Casi se le muere el padre, le pasaron cosas más graves, estuvo internada ella con problemas de depresión; o sea, algo le está pasando fuera de la lluvia o el show. Que alguien la rescate de todo eso, por favor”.

Qué dijo Tini Stoessel en el video

El esperado primer show de Futtura, que Tini Stoessel tenía programado para el 24 de octubre en Tecnópolis, tuvo que ser reprogramado para el 27 del mismo mes debido a las fuertes tormentas en Capital Federal. La noticia generó tristeza entre los fanáticos, que aguardaban con gran ilusión el inicio de la gira y que ya tenían sus entradas para disfrutar de la artista.

Mientras la producción emitía un comunicado oficial confirmando la postergación, la cantante decidió compartir su sentir con sus seguidores a través de sus redes sociales. En un video, Tini se mostró profundamente afectada por la cancelación, expresando su frustración y tristeza hasta quebrarse en llanto.

En sus redes, la cantante también publicó un mensaje cargado de emoción: “Con el corazón partido y mucha frustración. Me pone extremadamente triste porque sé lo mucho que esperaron para este día, el esfuerzo inmenso que hicieron para poder estar acompañándome, y la ilusión tan grande que teníamos de vernos mañana”.

Más adelante, la angustia se reflejó en un video: “Bueno, nada, no saben cuánto lamento tener que haber informado de esto. Sé el esfuerzo enorme que hicieron para estar mañana, la ilusión tan grande que teníamos todos de vernos.

“Me pone muy triste la verdad, pero no puedo hacer nada. Nada, los amo y nos vemos el lunes, el sábado y bueno, las funciones que siguen. Nada, lloro porque estaba muy ilusionada por vernos. Los amo mucho”, agregó con la voz quebrada y lagrimeando.

Finalmente, la artista cerró su mensaje señalando que estas decisiones “la exceden completamente”, pero que entiende que se trata “del bien y la seguridad de todos”.

