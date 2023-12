Ángel de Brito reveló cuáles son sus tres parejas favoritas del Bailando 2023

angel de brito bailando parejas favoritas.jpg

“¿Quién es tu pareja favorita?”, le preguntaron al conductor desde sus historias de Instagram. Y ahí Ángel optó por elegir a tres y no una sola.

“Tuli Acosta, Lourdes Sánchez y Flor Vigna son las que mejor bailan lejos”, destacó el periodista sin vueltas en base a su experiencia como jurado del certamen.

Cabe recordar que Tuli Acosta se incorporó hace poco al programa y fue una de las más votadas por sus compañeros al considerarla como fuerte rival por lo bien que baila.

Ángel de Brito reveló quién reemplazará a Yanina Latorre durante el verano: "Es picante"

El miércoles en LAM, América Tv, el conductor Ángel de Brito anunció quién será la nueva angelita que reemplazará a Yanina Latorre en el verano.

"Me voy el 27 de diciembre y vuelvo 6 de febrero", contó Yanina. "En ese lapso va a estar la nueva angelita sentada acá con nosotros. Nunca fue angelita. Nunca fue titular. Vino de invitada, la recontra conocen, la quieren. Va a estar una que queremos todos", dio pistas el presentador.

También adelantó: "Es picante, tiene caracter, se desenvuelve muy bien. No es panelista". "¿Es Dalma (Maradona)"?, le preguntaron. "No, me encantaría", aseguró Ángel.

Más adelante, el periodista confirmó que la nueva angelita es Damasia Ochoa, la hermana de Pepe de Ochoa. "Así que Damasia Ochoa, una de las mejores coach del Bailando, va a estar acá analizando la final del certamen, que termina el 29 de enero", dijo el conductor.

"Si se anima a contar todas las cosas que sabe...", disparó filoso Pepe en el cierre de LAM.