Ángel de Brito reveló el sorpresivo cambio que tendrá LAM: los detalles

Y agregó: "Después viene Fer Dente con la nueva temporada de Noche al Dente y después va a venir Cris con un programa nuevo, con un gran personaje, super talentoso".

También contó que el inesperado cambio será desde el 5 de febrero, y que el envío de Vanadía será producido por LaFlia, la productora de Marcelo Tinelli.

Ángel de Brito anunció la escandalosa separación de un integrante del streaming del Bailando 2023

En LAM (América), el conductor Ángel de Brito dio a conocer un escándalo con separación y nuevo romance entre los integrantes del streaming del Bailando 2023.

En primer lugar, Ángel comunicó la separación del locutor Cristian Vanadía, quien llevaba varios años en pareja con la modelo Brenda Di Aloy, hija de Yuyito González.

Sin embargo, la historia no termina ahí. Al parecer, Cris comenzó a ser vinculado amorosamente con su compañera, y participante del certamen, Coti Romero. Incluso, el joven participó en la coreografía de ella y tuvieron un polémico beso en que saldrá al aire el próximo viernes.

“Lo que me dicen a mi es que Cristian y Coti andan hace un tiempo, informalmente. Se van a enojar, me lo van a desmentir, lo que quieran. No son novios pero algo hubo”, informó de Brito.