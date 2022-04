Ángel de Brito volvió a atender a Daniel Osvaldo

Fue así es que en la noche del lunes el conductor de LAM aprovechó la conexión con el movilero para reflotar la pelea virtual del fin de semana. “Santi, con vos también tengo que hablar porque me metiste en problemas” arrancó filoso Ángel de Brito y siguió: “Daniel Osvaldo. Vos lo gastaste el viernes en el móvil y se la agarró conmigo el boludo este. Me llenaste la cabeza: ‘No hay gente, no hay gente’ y yo me cebé, por tu culpa”.