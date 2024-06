Ángela Leiva habló por primera vez de su separación de Gabriel Mikelovich: "Lo intentamos mucho tiempo"

"Es un buen momento para estar sola porque estoy a full y en otro momento no lo hubiese podido hacer, lo hubiese sufrido mucho más", se sinceró la vocalista.

Embed

Y en cuanto a si su ahora ex seguirá formando parte de su grupo, comentó: "Va a ser una decisión de él, yo lo quiero, lo amo".

En cuanto al final de la relación, Ángela Leiva comentó que trataron de seguir adelante y no pudieron: "Lo intentamos mucho tiempo y creo que amarse también es saber decir: 'hasta acá'. Es muy difícil el ritmo de vida y el crecimiento de meta que uno tiene en la vida".

"Fueron tres años que intentamos, no es la primera pelea que tuvimos. Tuvimos una relación linda pero cuando tenés que charlar todo y no es orgánico... Siempre priorizo el amor propio", concluyó la artista, quien este año tendrá su debut teatral como protagonista de School of rock en el teatro Gran Rex desde el 20 de junio.

angela leiva.jpg

Ángela Leiva se separó de su novio: el frío anuncio de ella y la desgarradora reacción de él

Tras dos años en pareja con Gabriel Mikelovich, en las últimas horas Ángela Leiva anunció su separación del músico a través de un lacónico comunicado desde sus Instagram Stories.

“Hola amores. No me siento cómoda escribiendo esta historia, pero quiero contarles que mi relación con Gabi ya terminó”, comenzó escribiendo la cantante tropical desde su historia virtual de Instagram, donde cuenta con 1.6 millones de seguidores.

Y si bien no detalló los motivos de la ruptura sentimental, Leiva intentó ser políticamente correcta al remarcar: “Llegamos al final de un amor que fue enorme, hermoso y especial". Al tiempo que concluyó con un"Gracias a todos porque siempre nos acompañaron. Los amo”.

Claro que el percusionista, y desde ahora exnovio de Ángela, también se volcó a las redes para confirmar la triste noticia y expresar públicamente sus sentimientos. “Para los que me preguntan, sí, es así. Terminamos”, confió junto a un emoji de un corazón roto.

Y devastado por la situación, lo que haría pensar que habría sido ella quien tomó la decisión, agregó: “No me siento ni un poco bien. No nací para estar así ni se lo deseo a nadie”. Y por último, concluyó señalando: “Volví a rezar para que cada día duela menos”.