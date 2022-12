Ángela Torres habló de su sexualidad: "Soy bi hace bastante"

“Debo haber tenido algún ex novio bi, y me encanta. Si sos bisexual, más me hoteas”, reconoció la joven artista. Y al ser consultada si es bisexual, no dudó: “Soy bi”.

“¿Te enamoraste alguna vez de una mujer?”, le preguntó Juli Puente. “Me he mambeado, no sé si me llegué a enamorar. Esto fue a los 17, soy bi hace bastante. Hace bastante soy tortona”.

"No estuve soltera casi nunca, pero tuve seis años de una pareja abierta. Estábamos muy enamorados y confiábamos en el otro. No nos íbamos a faltar el respeto”, agregó Ángela Torres.

Y consultada sobre si tiene cirugías, aclaró: “Yo no me operé toda la cara, si lo hubiera hecho, bien por mí, pero no puedo creer la cantidad de cosas que me comenta la gente”.

“¡Estoy distinta porque crecí! Ni siquiera me hago el perfilado de cejas. No sé si lo dicen porque en lotos de Instagram una se retoca, se alisa la piel. Pero me ves personalmente y no tengo toda la cara operada. Me hice un poco la boca, sí. Es literalmente lo único que me hice”, explicó.

angela torres 1.jpg

Ángela Torres confesó cómo está su relación con Franco Rizzaro

Ángela Torres sorprendió al revelar en septiembre cómo está la relación con Franco Rizzaro. La actriz y cantante habló de su presente laboral, entre el cine y su carrera en la música, y sorprendió al revelar en plena con Implacables, El Nueve, que se separó de su novio músico, con quien estaba conviviendo.

"Me separé hace un mes y medio", dijo la artista de 24 años al ser consultada sobre cómo estaban las cosas con Franco. Y destacó al respecto: "Convivimos un tiempo. A él lo amo, nos separamos en súper buenos términos entendiendo que era el momento de tomar un poco de distancia".

"Pero nos queremos mucho y somos grandes amigos y compañeros", cerró Ángela Torres confirmando el final de la relación.