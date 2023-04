Antes y después de Gran Hermano 2022: la increíble transformación de Julieta Poggio

image.png

La joven compartió imágenes de una producción de fotos, donde lució un increíble cambio de look: el negro y lacio, con el agregado de un mechón fucsia, que da como resultado una imagen impactante.

image.png

Sin dudas, Julieta tiene un encanto único y, dentro de muy poco, podrá mostrar su talento. Según trascendió, José María Muscari está pensando en ella para su próximo espectáculo.

El polémico comentario de Tomás Holder sobre La China Suárez tras confirmarse la separación de Rusherking

El ex Gran Hermano 2022, Tomás Holder, lanzó un comentario polémico en sus redes sociales, en el cual mencionó a La China Suárez, recientemente separada de Rusherking.

En su cuenta de Instagram, el GH se sometió a preguntas de sus fans. El joven habló de de sus deseos de formar una familia y tener hijos hasta sus atributos como hombre.

"En el amor no me guardo nada. Si me enamoré te lo digo, si te amo, lo digo... nunca me guardé nada y nunca lo haré. La vida es una sola y no estoy para dar vueltas", comenzó diciendo Holder, reflexivo.

Al ser consultado sobre sus cualidades físicas y personales, contestó: "Físico, mi nariz. Me gusta mucho. Mi altura y espalda. Personalidad, creo yo que soy diferente a todos. Te hago cagar de risa, pero al mismo tiempo te puedo dar la mejor charla de tu vida. Sin dudas mi personalidad es algo fuerte en mí".

Ante cada pregunta, Holder se iba a poniendo más picante. Cuando le dieron a elegir una famosa con la cual le gustaría tener una relación, el ex GH derrapó. "La China y romperle la psiquis", exclamó.

image.png

Al finalizar, el joven afirmó que considera inaceptable en una relación la mentira, el engaño, que le oculten cosas y "sobre todo la infidelidad". Y, al terminar, aclaró que su próxima pareja "no será pública como la otra", por su exnovia, Paula Balbi, de quien se separó meses después de abandonar el reality de Telefe.