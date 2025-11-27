¡Escándalo en MasterChef! Ian Lucas se separó de su novia por ¿culpa de Evangelina Anderson?

Y si bien por el momento ninguno de los dos confirmó abiertamente el romance, por los pasillos de Telefe ya los consideran la parejita del reality. En tanto, otro hecho que no hace más que confirmar la relación amorosa es que Ian Lucas y quien era su novia, Felicitas, dejaron de seguirse en redes, por estos tiempos todo un gesto que lo dice todo.

Así lo reflejó la cuenta de Instagram Lomaspopucom, al comprobar que Ian y Felicitas Gut ya no se siguen en el mundo virtual., lo que inmediatamente generó que todas las miradas responsabilicen a Anderson por la ruptura de Lucas.

Ian Lucas separado de su novia Felicitas

Cuál fue la reacción de Ian Lucas en medio de los rumores de relación con Evangelina Anderson

En las últimas horas comenzó a tomar fuerza una versión que sacudió al mundo del espectáculo: Ian Lucas y Evangelina Anderson estarían iniciando un acercamiento que, aunque todavía es incipiente, ya despertó curiosidad y comentarios en todos los rincones del medio. La presunta química entre ellos apareció de manera sorpresiva y, a pesar de que ninguno habló abiertamente del tema, el interés del público crece minuto a minuto.

Por su parte, el influencer evitó referirse de manera directa a las especulaciones que lo vinculan sentimentalmente con la modelo, pero sí se detuvo a hablar de su presente en MasterChef Celebrity (Telefe), una experiencia que lo tiene completamente enfocado. Ian aseguró que vive cada jornada dentro del certamen con una mezcla intensa entre nervios, entusiasmo y la presión propia de un formato que exige concentración absoluta. Según explicó, su objetivo es dar lo mejor en cada plato y aprender en el proceso, sin distraerse con lo que sucede fuera del estudio.

Mientras tanto, el runrún sobre su vida personal continúa creciendo por fuera de las cocinas del reality, aunque puertas adentro, Ian prefiere que la atención esté puesta en su desempeño gastronómico. Su actitud inquieta y su energía explosiva ya se convirtieron en parte de su marca personal dentro del programa, algo que no pasa desapercibido para los chefs ni para el resto de los participantes.

En una de sus declaraciones más picantes, el creador de contenido dejó en claro cómo percibe la convivencia en el certamen: "Me doy cuenta que acá son medios falsos. Son buena onda pero todos quieren ganar y se enojan. No me gusta", lanzó con un dejo de ironía que no pasó desapercibido.

Además, profundizó sobre su carácter competitivo y su forma de encarar cada prueba. Reconoció que tiene un costado muy autoexigente, que lejos de jugarle en contra, lo motiva a intentar superarse constantemente. "Soy muy sincero y estrategico porque quiero ganar", afirmó, dejando claro que, romance o no romance, su prioridad hoy es destacarse en el programa y llegar lo más lejos posible.